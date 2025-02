Milan, dopo Gimenez il sogno è solo uno: Conceicao lo vuole a tutti i costi

Il calciomercato del Milan potrebbe non fermarsi al colpo Santiago Gimenez. Ora il Diavolo sogna un giocatore ben preciso: lo vuole Sergio Conceicao.

Giornata tutt’altro che banale per il Milan e per tutto il popolo rossonero. Alle 18.00 a San Siro andrà in scena il terzo derby stagionale, con il Diavolo che spera di ribaltare ogni pronostico e trovare la terza vittoria consecutiva contro l’Inter. Il derby si prenderà ovviamente quasi tutta la scena, ma occhio a dimenticarsi del calciomercato.

Difficile che in chiave mercato questa domenica sarà al livello della giornata di ieri, che ha visto l’arrivo in Italia di Santiago Gimenez ed anche molte novità sul fronte cessioni. Al tempo stesso, però, il Milan non vuole di certo fermarsi: chiusa la trattativa per Gimenez, ora nei pensieri del Milan c’è solo un obiettivo.

Altro colpo in attacco: il Milan fa all-in su Joao Felix

Il primo nome in cima alla lista dei desideri del Milan adesso è quello di Joao Felix. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in queste ore Jorge Mendes – procuratore di Joao Felix ma anche di Sergio Conceicao – è in Italia e non sta di certo con le mani in mano. Il noto agente sta cercando in ogni modo di spostare il suo assistito dal Chelsea e il Milan dal canto suo sogna il grande colpo.

L’ex Atletico, infatti, non è sicuramente tra le prime scelte di Maresca che lo manda in campo principalmente in Conference League.

Si tratta senza dubbio di un’operazione non semplice, visto che il Chelsea ha pagato Joao Felix ben 52 milioni di euro solo la scorsa estate. I Blues non vogliono, dunque, farlo partire gratis. Il Milan, però, non ha nessuna intenzione di pagare sia un eventuale prestito oneroso, sia l’ingaggio del giocatore e sia le commissioni.

L’Aston Villa molla Joao Felix: solo il Milan resta sulle sue tracce

Sempre secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan non avrebbe più concorrenza nella corsa a Joao Felix. L’Aston Villa era fortemente interessato al portoghese, ma alla fine ha deciso di affondare il colpo per Marco Asensio del PSG. L’unico ostacolo per i rossoneri resta, quindi, trovare un’intesa con il Chelsea.

Il Milan cercherà di trovare la formula giusta in queste ultime ore di calciomercato, con Sergio Conceicao che gradirebbe e non poco l’arrivo del connazionale. Il club rossonero non vuole di certo svenarsi, ma in ogni caso la pista Joao Felix è tutt’altro che da sottovalutare.

I tifosi rossoneri sperano di poter accogliere ancora un altro pezzo da novanta in questo gennaio bollente e il Milan cercherà in ogni modo di accontentarli.