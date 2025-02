ULTIM’ORA – Milan, Gimenez è atterrato! Le sue prime parole in rossonero

Dopo una lunga attesa, Santiago Gimenez è finalmente sbarcato in Italia. Il centravanti messicano si è lasciato andare a qualche dichiarazione sul Milan.

La vigilia del derby è sempre un giorno speciale per i tifosi del Milan, ma questa volta lo è decisamente di più. Mentre la squadra si prepara, infatti, per il big match contro l’Inter, tutto il popolo rossonero è entusiasta di accogliere Santiago Gimenez. Al termine di una lunga trattativa, l’attaccante messicano è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con il Diavolo.

Pochi minuti fa Gimenez è atterrato a Milano Linate. Ad accoglierlo una folla di tifosi milanisti che non vede l’ora di vederlo presto in campo. L’ormai ex giocatore del Feyenoord ha anche rilasciato anche dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti, infiammando ancor di più la piazza rossonera.

Gimenez esalta il Milan: “È una grande squadra”

Nella giornata di domani il messicano svolgerà le visite mediche e nel tardo pomeriggio sarà poi ospite a San Siro per il derby. Nel frattempo, però, ha già potuto tastare tutto il supporto dei suoi nuovi tifosi. Non è mancata nemmeno una risposta ai microfoni di Sky Sport sul perché abbia scelto proprio il Milan:

Perché ho scelto il Milan? È una grande squadra. Molto grande. Sono contento. Saluto i tifosi del Milan, un abbraccio grande.

Poche parole, ma buone. Il classe 2001 ha spinto moltissimo per unirsi al Milan e l’entusiasmo – come quello di tutti i tifosi milanisti – è alle stelle. La speranza è quella di aver finalmente trovato un centravanti che possa garantire molti gol. Di certo le premesse sono più che rassicuranti.

Gimenez al Milan: cifre e dettagli dell’affare

Quella per l’arrivo di Gimenez è senza dubbio stata una delle più grandi telenovele in questa sessione di calciomercato. Alla fine, nonostante i tanti ostacoli incontrati, Milan e Feyenoord hanno trovato un accordo per una cifra di circa 32 milioni di euro più bonus.

Il 23enne firmerà, invece, un contratto fino al 2028 con opzione di rinnovo per un’altra stagione. L’ingaggio sarà da 2.5 milioni di euro annui.

Per il debutto ufficiale bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Difficile vederlo in campo già contro la Roma in Coppa Italia. La certezza è che, però, Gimenez sarà il nuovo attaccante del Milan. Le parti si sono cercate e volute fortemente. Solo il tempo potrà dire quanto il suo acquisto sarà azzeccato, ma di certo il suo arrivo scalda una piazza che aveva tanto bisogno di calore.