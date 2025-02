ULTIM’ORA – Milan, Tomori ha deciso: la scelta sul suo trasferimento al Tottenham

Arrivata la decisione ufficiale di Fikayo Tomori in merito al suo possibile trasferimento al Tottenham. Il centrale del Milan ha sciolto ogni dubbio sul suo futuro.

Il sabato che sta precedendo il derby contro l’Inter si sta rivelando decisamente molto intenso per il Milan. È stata una giornata decisiva in chiave calciomercato per il Diavolo. I rossoneri hanno finalmente accolto Santiago Gimenez e hanno definitivamente salutato Davide Calabria, pronto a ripartire dal Bologna.

Oltre al centravanti messicano e all’ormai ex capitano rossonero, gli ultimi minuti sono stati decisivi anche per definire il futuro di Fikayo Tomori. Nelle scorse ore il Milan ha trovato un accordo con il Tottenham da oltre 25 milioni di euro per il trasferimento del giocatore. E ora è arrivata la risposta del centrale inglese.

Tomori al Tottenham: il rossonero ha deciso cosa fare

Dopo che i due club avevano raggiunto l’intesa sulle cifre, era attesa solo la decisione finale del giocatori. Come riportato dall’esperto di calciomercato Luca Bianchin, Tomori ha ufficialmente rifiutato la proposta del Tottenham. Il centrale inglese non è rimasto convinto e, dunque, ha deciso di restare al Milan per giocarsi le sue carte.

Sicuramente una brutta notizia per il Milan che sperava di poter fare cassa vendendo un giocatore che non è sicuramente in cima alle gerarchie di Sergio Conceicao. Il futuro di Tomori sarà quindi ancora al Milan e chissà che l’inglese non possa scendere in campo domani contro l’Inter vista l’emergenza in difesa che sta affrontando il Diavolo.

Milan-Inter, probabili formazioni: Tomori sarà titolare?

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, è molto probabile che Tomori possa addirittura partire titolare per il derby di domani. Con Gabbia ai box è, infatti, probabile che l’inglese scenda in campo al fianco di Pavlovic con Walker sulla corsia di destra che andrà, dunque, a fare il suo debutto ufficiale. Di seguito le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Scelte decisamente obbligate per Conceicao che domani proverà a ribaltare nuovamente il pronostico. L’Inter, che ritroverà anche Calhanoglu, parte ovviamente favorita ma quest’anno il Milan ha dimostrato di saper fare molto male ai rivali. Al momento lo score parla di due successi, uno in campionato e uno in finale di Supercoppa Italiana, in altrettante sfide.