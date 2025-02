Il noto procuratore portoghese è pronto a regalare altri innesti stellari al Milan, i tifosi sognano l’arrivo dei due top player.

La sessione di calciomercato invernale ha regalato al Milan l’arrivo di calciatori di caratura internazionale del calibro di Kyle Walker, Joao Felix, Santiago Gimenez – oltre al rinforzo in prospettiva Warren Bondo e il giovane ma esperto Riccardo Sottil. Sergio Conceiçao può finalmente sorridere e contare su una rosa estremamente qualitativa, pronta a rinforzarsi ancora nella prossima finestra di mercato.

A regalare altri due innesti di grandissimo livello alla formazione meneghina ci pensa Jorge Mendes: il procuratore portoghese – entourage del tecnico milanista, Joao Felix e Rafael Leao – aumenta la presenza lusitana nella rosa milanese. I tifosi sognano in grande.

Mercato Milan, Jorge Mendes pronto a muovere due top player: i dettagli

Il noto procuratore Jorge Mendes potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel processo di crescita del Milan. Stando a quanto riportato dalla redazione di calciomercato.com, infatti, l’entourage sarebbe intenzionato a muovere due pedine del proprio scacchiere verso la Milano rossonera: si tratta di Bernardo Silva e Marco Asensio.

I due giocatori potrebbero approfittare degli ottimi rapporti tra l’agente e la società rossonera, in buona parte rappresentata da Mendes. Due colpi dal valore immenso che aumenterebbero notevolmente la qualità e l’esperienza del Diavolo. I tifosi sognano in grande, aumentando le proprie aspettative sulla prossima finestra di mercato.

Intanto, i supporters meneghini si godono i nuovi fuoriclasse approdati a Milanello. Attenzione, però, perché sono spuntate ulteriori voci sull’arrivo di nuovi volti in maglia Milan. Ancora centrale la figura di Jorge Mendes.

Jorge Mendes accende il mercato del Milan: occhi su Antonio Silva e Valera

Il vero protagonista del mercato del Milan potrebbe chiamarsi Jorge Mendes. Il super manager potrebbe spingere per far vestire la divisa rossonera ad alcuni assistiti di livello in cerca di una nuova sistemazione. Oltre ai già citati Marco Asensio e Bernardo Silva, il portoghese sarebbe disposto a regalare a Conceiçao il giovane difensore Antonio Silva.

Interessante prospetto classe 2003 del Benfica, su Silva è forte l’interesse anche della Juventus. La seconda pista che accende l’asse Mendes-Milan porta al nome di Alan Valera, centrocampista argentino di proprietà del Porto. I sostenitori milanisti attendono colpi stellari che contribuiscano alla rinascita del Milan, chiamato a tornare sui propri binari.