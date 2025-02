Milan-Joao Felix, il riscatto è possibile? Cifre da capogiro per far restare il portoghese

Spunta la cifra che il Milan potrebbe sborsare per acquistare Joao Felix a titolo definitivo, somma da capogiro per il lusitano.

Matchday per il Milan di Sergio Conceiçao, impegnato quest’oggi nella trasferta di Empoli. I rossoneri scenderanno in campo con l’obiettivo di dare continuità agli ultimi due risultati positivi ottenuti in campionato, provando ad avvicinarsi sempre di più alla zona Champions League.

Tra i possibili protagonisti della gara del Castellani c’è il nuovo arrivato Joao Felix, pronto a rubarsi ancora la scena dopo il primo gol dell’avventura rossonera. Il portoghese ha già fatto innamorare i suoi nuovi tifosi, che sognano il riscatto da parte della società. La dirigenza meneghina inizia a pensarci: cifre da capogiro per il talento lusitano.

Riscatto Joao Felix, il Milan ci pensa: spunta la cifra dell’acquisto

Il Milan si gode i nuovi arrivati, tra cui Joao Felix. L’esterno di proprietà del Chelsea è arrivato a Milano sotto la formula del prestito secco. Nonostante questo però, come riportato da calciomercato.com, i rossoneri hanno nelle proprie mani il futuro del giocatore portoghese che potrà diventare a tutti gli effetti un membro della formazione meneghina in due casi.

La prima strada porta all’acquisto a titolo definitivo del cartellino del calciatore per una cifra vicina ai 41,6 milioni di euro, con la dirigenza che potrebbe inserire qualche contropartita per abbassare la cifra da sborsare – non è da escludere, in tal senso, la partenza di Fikayo Tomori o Rafa Leao.

La seconda strategia è legata al prolungamento del prestito oneroso per un’altra stagione, fissando l’obbligo di riscatto a una cifra superiore ai 31,2 milioni di euro.

Cifre da capogiro, dunque, per il Milan che dovrà rendersi autore di un importante investimento per assicurarsi le prestazioni del fuoriclasse ex Barcellona.

Joao Felix subito protagonista anche in campionato? Le ultime

Joao Felix potrebbe lasciare immediatamente il segno anche in Serie A. Il classe ’99, infatti, dovrebbe partire titolare nella trasferta del Castellani bagnando l’esordio assoluto nel campionato italiano. Il portoghese potrebbe approfittare del possibile turno di riposo concesso al connazionale Rafael Leao, alle prese con un problema alla caviglia.

Da qui la scelta di Conceiçao di ricorrere all’ex prospetto del Benfica, pronto a servire una convincente prestazione che potrebbe spingere la società lombarda a procedere con il riscatto dal Chelsea. Joao Felix-Milan, la storia d’amore è tutta da scrivere.