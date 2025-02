Empoli-Milan, i tifosi possono esultare: i due acquisti saranno titolari!

Oggi alle 18.00 i tifosi del Milan vedranno in campo una squadra tutta nuova. Sergio Conceicao ha deciso di far debuttare dal primo minuto ben due nuovi arrivati.

È tornato il sorriso in casa Milan dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. Il calciomercato rossonero si è chiuso con il botto per il Diavolo, con l’arrivo sul gong di Joao Felix, Warren Bondo e Riccardo Sottil. I tre acquisti si sono aggiunti a Kyle Walker e Santiago Gimenez, dando di fatto una nuova faccia al Milan.

Anche in campo la musica sembra cambiata e dopo il pareggio nel derby è arrivato un successo convincente per 3-1 contro la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Ora per i rossoneri torna il campionato con la sfida al Castellani contro l’Empoli.

La gara delle 18.00 – per le gioia di tutto il popolo rossonero – coinciderà anche con il debutto da titolari di due nuovi acquisti.

Milan, turnover moderato contro l’Empoli: debutto dal primo per Joao Felix e Sottil

Per continuare a tenere vivo l’obiettivo zona Champions, oggi non potranno che arrivare i tre punti. Al tempo stesso, però, non ci si dimentica neanche dell’andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord, in programma mercoledì alle 21.00. Turnover moderato, dunque, per Conceicao che punterà anche per la prima volta su due nuovi arrivi.

Di seguito le probabili formazioni secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Sottil, Musah, Fofana, Pulisic; Abraham, Joao Felix.

Salvo sorprese, dovrebbe quindi esserci il debutto da titolari per Joao Felix – già in gol contro la Roma – e Riccardo Sottil. Panchina, invece, per Reijnders e Leao. A subentrare solo nella ripresa dovrebbe essere anche Santiago Gimenez.

Debutto da titolare rinviato per Gimenez: nel mirino c’è il “suo” Feyenoord

La prima volta da titolare per Gimenez dovrebbe essere proprio contro la sua ex squadra: il Feyenoord. Il centravanti messicano guiderà, infatti, l’attacco del Milan in Champions League nell’andata dei playoff.

Un destino senza dubbio beffardo per Gimenez che sarà chiamato a punire proprio la squadra che lo ha reso grande. Ora, però, nella testa del classe 2001 c’è solo il Milan. La qualificazione agli ottavi di finale parte già dalla gara di mercoledì in Olanda. Prima, però, dovrà arrivare la vittoria contro l’Empoli.