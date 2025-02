Calciomercato Milan: l’erede di Theo scippato alla Juventus

Accelerata decisiva del Milan: il club rossonero soffia alla Juventus quello che sarà l’erede di Theo Hernandez

Nonostante le incertezze sul futuro tecnico, il Milan lavora a quello che sarà uno dei primi colpi della prossima sessione estiva di calciomercato.

L’ultima settimana ha minato le certezze del Milan che vede sempre più lontano il quarto posto e – dunque – la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo cruciale per il futuro tecnico del Milan che senza quarto posto andrà ad operare una vera e propria rivoluzione tecnica e dirigenziale. Il club rossonero è pronto a cambiare allenatore, con Sergio Conceicao sempre più in bilico, ma non solo. Partiranno alcuni big come Theo Hernandez e Rafael Leao e inoltre arriverà una nuova figura dirigenziale, in particolar modo un direttore sportivo di spessore per avviare un nuovo progetto tecnico.

Al di là di chi andrà ad occupare questa casella nell’organigramma rossonero, il Milan di Ibrahimovic e Moncada lavora a diverse trattative in vista della prossima stagione. In particolar modo quella per il nuovo terzino sinistro che andrà a sostituire Theo Hernandez. La cessione dell’esterno francese, del resto, sembra inevitabile, soprattutto dopo la clamorosa ingenuità dell’espulsione contro il Feyenoord, costata al Milan la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Calciomercato Milan, accelerata per il sostituto di Theo

La cessione di Theo Hernandez consentirà al Milan di fare cassa, ma soprattutto di liberarsi di un ingaggio pesante, aprendo così la possibilità all’ingaggio di un giocatore comunque importante in quella zona di campo.

In tal senso si sono fatti diverse nomi e diverse ipotesi, ma il Milan sembra avere le idee chiare su chi ingaggiare al posto di Theo Hernandez il quale – al netto dei casi e delle polemiche – resta un titolare per il Diavolo. Nelle ultime ore il Milan ha fatto registrare importanti passi avanti.

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, infatti, è sempre più vicino ai rossoneri Maxim De Cuyper, terzino sinistro belga classe 2000 di proprietà del Club Brugge, reduce dai play-off di Champions League con l’Atalanta.

Nei giorni scorsi a Casa Milan è stato incontrato uno degli agenti del giocatore che piaceva anche a Juventus e West Ham, ma il Milan sembra essere in netto vantaggio e filtra grande ottimismo in merito alla possibilità di chiudere la trattativa.