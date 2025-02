Milan, esonero Conceicao: blitz decisivo di Ibrahimovic

Il Milan è reduce dalla pesante sconfitta sul campo del Torino: in ballo ora c’è il futuro di Sergio Conceicao

Arrivato a inizio gennaio al posto del connazionale Fonseca, finora Sergio Conceicao non ha convinto alla guida del Milan. Risultati troppo altalenanti.

È forte la delusione in casa Milan dopo la sconfitta maturata sabato pomeriggio sul campo del Torino. Una partita il cui risultato rischia inevitabilmente di pesare, alla lunga, sul prosieguo della stagione. In attesa di recuperare il match con il Bologna, i rossoneri attualmente sono fuori dalla zona Europa, e solo vincendo al Dall’Ara potrebbero conquistare il sesto posto che – allo stato attuale – vorrebbe dire Conference League.

Un obiettivo che non rientra nei piani del club rossonero, fortemente intenzionato a partecipare alla prossima edizione della Champions League, anche alla luce degli investimenti fatti a gennaio per portare a Milano giocatori come Kyle Walker, Joao Felix e Santiago Gimenez. Ecco perché la panchina di Sergio Conceicao ha iniziato a traballare dopo la sconfitta di Torino, dove i rossoneri hanno sì sprecato un calcio di rigore, ma la prestazione non è stata delle più convincenti, anzi.

Milan, esonero Conceicao: ieri il blitz di Ibrahimovic

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, il Milan deve ora concentrarsi sul campionato e sulla Coppa Italia. Giovedì i rossoneri scenderanno al Dall’Ara per il recupero della partita col Bologna. Un appuntamento cruciale dato che anche i felsinei sono in corsa per lo stesso obiettivo di classifica e hanno il medesimo numero di punti, ovvero 41.

Un altro appuntamento cruciale per i rossoneri per il futuro di Sergio Conceicao. Nel momento in cui molti tifosi ne invocano l’esonero, è intervenuto in prima persona Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente rossonero, insieme e Geoffrey Moncada, ieri è stato protagonista di un vero e proprio blitz al centro sportivo di Milanello.

Non una novità, dato che negli ultimi mesi Ibrahimovic è stato visto spesso a Milanello, ma in questo momento la sua presenza ha un significato particolare. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha fatto capire di essere vicina all’allenatore rossonero, escludendo al momento l’ipotesi di un altro esonero dopo quello del connazionale Paulo Fonseca. Resta decisivo il cammino in campionato: l’obiettivo è quello del quarto posto in classifica, ma non solo. Il Milan punta anche a vincere la Coppa Italia per alzare il secondo trofeo dopo la Supercoppa Italiana, conquistata proprio con Conceicao in panchina.