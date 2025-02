Il Milan sceglie il dopo Conceicao: annuncio sul nuovo allenatore

Il Milan non è ancora sicura della permanenza di Sergio Conceicao nella prossima stagione: è già arrivato l’annuncio sul nuovo allenatore

Proprio quando le cose sembravano andare meglio per il Milan, i rossoneri sono nuovamente crollati, uscendo dalla Champions League per mano del Feyenoord e perdendo anche in Serie A contro il Torino. A questo punto, il quarto posto è più lontano, anche se una vittoria nel recupero contro il Bologna potrebbe accorciare ancora la classifica.

In molti, in ogni caso, hanno diversi dubbi sull’operato di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera. In tanti non sono proprio convinti di alcune scelte fatte anche nella gestione del gruppo e per alcune scelte effettuate, e anche in dirigenza qualche movimento c’è.

Da Conte ad Allegri: tanti rumors per il dopo Conceicao

Si tratterebbe di una nuova rivoluzione, visto che solo poche settimane fa la dirigenza ha scelto di dire addio a Fonseca e di ripartire proprio da Conceicao.

Negli ultimi giorni, dopo le tante critiche ricevute dal nuovo allenatore, si parla già di un nuovo esonero e sono emersi davvero tanti nomi per sostituirlo. Si parla di tecnici top come può essere Antonio Conte, la cui situazione al Napoli va monitorata, ma anche Massimiliano Allegri, rimasto senza panchina dopo l’addio alla Juventus. Ma ci sono anche altre piste.

L’annuncio di Criscitiello sul nuovo allenatore del Milan

Sul tema si è esposto anche il giornalista Michele Criscitiello, che ha sottolineato come “De Zerbi è quello che serve, uno che accentra tutto il progetto tecnico“. Insomma, secondo lui l’attuale allenatore del Marsiglia, un tecnico che ha una filosofia di gioco ben preciso e l’ha mostrato in Inghilterra prima che in Francia, sarebbe il nome ideale.

Non solo, perché ha evidenziato anche come sia necessario anche un nuovo direttore sportivo, posizione per cui il Milan sta lavorando anche negli ultimi giorni. Infine, ha aggiunto: “L’accoppiata Paratici-De Zerbi sarebbe l’accoppiata perfetta. Per De Zerbi è più complicato, devi muoverti da adesso, devi entrare nella sua testa”.

Sicuramente il tecnico potrebbe essere affascinato dal ritorno in Italia dalla porta principale e in una delle big più prestigiose del nostro Paese, ma non sarà facile strapparlo al progetto del Marsiglia, che ha speso tanto per tornare a vincere in Francia, anche se i risultati non sono ancora arrivati.