Fikayo Tomori è vicinissimo all’addio dal Milan: Giorgio Furlani ha messo nel mirino tre nomi per sostituirlo.

Sono ore intese e cariche di lavoro queste per la dirigenza del Milan. La società rossonera continua ad operare su più fronti, tenendo in caldo moltissime operazioni. Oltre agli affari in entrata, il club lombardo è impelagato anche nell’ambito delle cessioni. Stando alle ultime novità di mercato, Fikayo Tomori fa parte di quelli che potrebbero salutare il Milan a gennaio. Il difensore inglese sarebbe vicinissimo ad un suo ritorno in Premier League.

Tomori ai saluti: il Milan valuta tre nomi per sostituirlo

Il Milan avrebbe accettando di buon grado le avance del Tottenham per Fikayo Tomori. Gli Spurs, infatti, si sarebbero dimostrati decisi nel voler intavolare una trattativa con il club rossonero. La stessa società di Serie A avrebbe ceduto dopo la proposta economica messa sul tavolo dalla compagine di Premier League. Il centrale inglese è passato dall’essere l’eroe dello Scudetto, nonché pilastro portante della retroguardia, a giocatore sacrificabile per permettere al Milan di monetizzare.

Secondo ‘Calciomercato.com’, il Milan avrebbe detto di sì al trasferimento di Tomori in seguito a quella che sarebbe stata un’offerta da 30 milioni avanzata dal Tottenham. Il club inglese sarebbe in attesa di una risposta da parte del difensore. La società lombarda starebbe premendo molto per arrivare alla cessione del giocatore ex Chelsea, dando mandato agli Spurs di negoziare con il calciatore per convincerlo a lasciare l’ombra della Madonnina. Al momento, però, il calciatore non avrebbe intenzione di cedere alle lusinghe.

Nel frattempo, il Milan si è tutelato. Giorgio Furlani e la sua squadra di mercato avrebbero già buttato giù una lista di nomi per colmare l’eventuale vuoto che lascerà l’ex Chelsea. Stando alle ultime novità lanciate da Nicolò Schira, nella lista del Milan per la difesa ci sarebbero tre nomi su tutti. In caso di addio di Tomori, la società rossonera piomberebbe su uno tra Cristhian Mosquera del Valencia, Saba Goglichidze dell’Empoli e Koni De Winter del Genoa.



Milan all’opera sulle cessioni: Morata lascia i rossoneri

Alvaro Morata sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Dopo solo pochissimi mesi di Milan, l’esperto attaccante lascia nuovamente l’Italia per una nuova avventura, la prima nel campionato turco. Secondo quarto riportato da Matteo Moretto, le due società hanno concordato tutti i termini per il trasferimento del bomber ex Juventus.

L’intesa tra i due club sarebbe stata raggiunta sulla base di un prestito di 18 mesi, con riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro. In queste ore, le parti avrebbero firmato in queste ore tutte le documentazioni necessarie per la riuscita dell’operazione. Stamani, dopo l’ok dal proprio entourage, Alvaro Morata sarebbe partito alla volta della Turchia.

Il centravanti classe 1992 ha deluso ampiamente le aspettative prefissate ad inizio stagione dal Milan. In questi mesi con la divisa rossonera, il bomber spagnolo ha realizzato appena 6 reti e fornito solo 2 assist. Per risolvere le problematiche in zona gol, il Milan ha deciso di puntare su Santiago Gimenez. L’accordo con il Feyeonord è stato raggiunto.