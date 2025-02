Calciomercato, sorpresa Milan: colpo last minute dalla Juve

La sorpresa in casa Milan potrebbe vedere il colpo di calciomercato last minute per i contatti che si sono registrati.

Dopo la frenata delle scorse ore sulla cessione del calciatore dalla Juventus alla Fiorentina, perché poi i viola hanno scelto Nicolò Zaniolo – oggi le visite mediche prima dell’ufficialità sul trasferimento a Firenze -, ecco che subentra il Milan.

I rossoneri avrebbero avviato i contatti, come riferiscono da cm.com per il colpo a sorpresa dalla Juventus. Un colpo che, per il presente e il futuro, potrebbe rappresentare un altro tassello di quella che è la rivoluzione che sta mettendo in piedi il club rossonero.

Affare last minute, colpo a sorpresa dalla Juventus per il Milan

Affare last minute quello che riguarda il Milan, nella sorpresa che potrebbe fare al caso di Sergio Conceicao che, prelevandolo dal club dove gioca suo figlio Francisco, vedrebbe in lui la soluzione qualora non dovesse arrivare Joao Felix.

Chiaro è che si tratta di due giocatori completamente diversi, ma comunque nella fase offensiva del Milan, qualora dovesse ritagliare uno spazio, se dovesse arrivare al club di Milano, alle spalle di Santiago Gimenez e sulla trequarti del Milan.

Perché la scelta a sorpresa, nei contatti che ha avviato il Milan per l’ipotesi dalla Juventus, riguarda Nicolò Fagioli. Il talento italiano, che da un po’ di tempo non trova spazio alla Juventus, potrebbe scegliere di trasferirsi al Milan, soprattutto dopo le recenti frenate dal Marsiglia e dalla Fiorentina, che punterebbero su altre soluzioni.

Calciomercato, le cifre del possibile colpo dalla Juventus

Nicolò Fagioli è la soluzione a sorpresa per il Milan e, dopo i contatti che si sono registrati per la cessione di Tomori – che non si è più consumata – ecco che arriva direttamente per Fagioli, un tentativo. La Fiorentina ha puntato prima su Zaniolo e poi su Ndour e, secondo quanto svelano dalla stessa fonte, oltre a Tomori si è fatta anche una “chiacchierata” informativa proprio per Fagioli. Cifre che saranno importanti ugualmente: almeno 20 milioni la richiesta, comunque alta, della Juventus.

Si può chiudere in extremis al Milan: ecco come

Nicolò Fagioli può arrivare al Milan, ma in un sol modo, non a titolo definitivo. Al limite con una possibilità di riscattarlo a fine stagione, prelevandolo in prestito dalla Juventus e per poi scegliere cosa farne a fine stagione. La Juve aprirebbe al prestito soltanto attraverso delle condizioni sul riscatto del giocatore che diventerebbero poi obbligatorie.