“Cambiare ruolo?”: la risposta di Reijnders spiazza tutti

Alla vigilia di Feyenoord-Milan, Tijjani Reijnders ha presentato il primo round dei playoff di Champions League. Di seguito le dichiarazioni in conferenza dell’olandese.

Che il primo round abbia inizio. Domani, nel ring del “De Kuip”, andrà in scena Feyenoord–Milan, sfida valevole per l’andata dei playoff di Champions League. Non c’è tempo per pensare a quello che è stato, alle occasioni sprecate per andare nel G8. Conta solamente il doppio confronto con gli olandesi, avversari alla portata dei rossoneri ma che possono essere insidiosi malgrado la cessione del migliore giocatore della rosa, Santiago Gimenez, e il cambio di allenatore. Un fattore che sì, può giocare a favore del Diavolo, ma può dare anche nuove energie alla formazione di Rotterdam.

Milan, vietato sottovalutare il Feyenoord: le dichiarazioni di Reijnders

Guai a sottovalutare i biancorossi ora allenati da Pascal Bosschaart. Ne è perfettamente consapevole anche Tijjani Reijnders, che in carriera ha già affrontato il Feyenoord con la maglia dell’AZ Alkmaar. Il fantasista ha presentato come di seguito il doppio confronto in conferenza:

“Gimenez? Tutti noi vogliamo fare del nostro meglio per metterlo a suo agio. Anche i nuovi arrivati, ci siamo aiutando insieme anche con Gimenez. Siamo pronti”.

“Voglio continuare a fare bene, così come tutta la squadra. Sento la fiducia di allenatore e tifosi, ma ora non ci penso. Sono concentrato solo sulla partita di domani sera”.

“Cambiare ruolo? L’equilibrio nella nostra squadra è nuovo ma importante, poi per me è fondamentale giocare ogni partita con il giusto atteggiamento. Il bene della squadra è più importante, io penso a giocare bene ed essere in forma“.

“Mio papà mi ha sempre insegnato l’umiltà, sia a me che a mio fratello. Come calciatore e come uomo per me è importante essere sempre me stesso. Con mio papà ho un grande rapporto, così come con tutta la mia famiglia”.