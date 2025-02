Feyenoord Milan, ribaltone ufficiale prima del match: sta succedendo in questi minuti

Tra due giorni ci sarà il match ufficiale tra Feyenoord e Milan, ma nelle ultime ore è arrivata una decisione stupefacente.

Due giorni e ci sarà una delle sfide più importanti della stagione sia per il Feyenoord che per il Milan. Il club rossonero ha finora avuto alti e bassi in questa stagione, ma ha spesso fatto bene nelle gare che contano ed ora la sfida contro gli olandesi è molto delicata e importante e anche tanto significativa.

Nel Milan c’è Santiago Gimenez, stella fino a qualche settimana fa del Feyenoord e ora affronterà il suo passato ma nel club olandese ci sono clamorose novità. La notizia ora è ufficiale ed ha lasciato di stucco sia i tifosi che gli addetti ai lavori, il Feyenoord ha ufficialmente esonerato il suo allenatore, una situazione paradossale e abbastanza assurda. Sta succedendo tutto in questi minuti e anche in casa Milan sono tutti abbastanza spiazzati.

Caos totale prima di Feyenoord Milan

Il Feyenoord ha deciso di esonerare la sua guida tecnica, ha cacciato il tecnico Brian Priske a meno di 48 ore dalla sfida contro il club rossonero. Se in Champions League la squadra ha ben figurato non è lo stesso in campionato dove il club è al momento quinto in classifica ed a 12 punti dall’Ajax di Farioli. Il club ha rilasciato il seguente comunicato:

“Il Feyenoord si separa dall’allenatore Brian Priske di comune accordo. Risultati molto altalenanti e una mancanza di sintonia sono le ragioni della sua partenza, anche i suoi assistenti lasciano immediatamente il club. Il Feyenoord prevede di nominare uno staff ad interim entro domani”, e questa decisione ha lasciato sorpresi tutti.