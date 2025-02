Caso Pellegrini, il Milan ne approfitta: altro scambio con la Roma

Lorenzo Pellegrini continua a far discutere parecchio in casa Roma: attenzione a un nuovo scambio del Milan con i giallorossi

La stagione della Roma è iniziata davvero male con i cambi in panchina, l’addio doloroso a Daniele De Rossi e la necessità di rimontare, praticamente in tutte le competizioni. Con la firma di Claudio Ranieri è sopraggiunta maggiore compattezza, ma non è facile trovare continuità in una stagione in cui è mancato soprattutto l’equilibrio e la spinta adatta in entrambe le fasi di gioco.

Chi è mancato è soprattutto Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista e capitano del club capitolini ha segnato solo due gol in campionato e uno in Europa League. Il bottino è magrissimo, soprattutto perché da uno con le sue qualità ci si aspettava ben altro, e invece sono arrivate una serie impressionanti di insufficienze in pagella.

Il caso Pellegrini fa discutere a Roma: futuro incerto

Contro la Lazio è arrivato un gol bellissimo da parte della mezzala che sembrava lasciare spazio a un’altra rinascita nella Capitale. Con il passare delle settimane si è capito che era l’eccezione splendida di una regola triste e sbiadita. Pellegrini continua a sbagliare tanto tecnicamente, a volte sembra mentalmente scollegato dai match e fatica a trovare giocate decisive.

Probabilmente è un problema mentale, ma secondo ‘TuttoSport’, con un contratto in scadenza a giugno 2026, la prossima estate potrebbe essere quella dell’addio, visto il rendimento della mezzala. Dopo i tanti rumors sull’Inter e l’eventuale scambio per Frattesi – mai davvero decollato -, occhio anche al Milan.

I rossoneri hanno tanta qualità a centrocampo con Reijnders, ma se non dovesse andare a segno l’affare Ricci con il Torino, allora Pellegrini potrebbe essere un nome di primo piano da inserire in rosa e nel cuore di gioco.

Maxi scambio tra Milan e Roma

La valutazione economica del capitano della Roma non può più essere quella di un tempo, per cui potrebbe rientrare nei discorsi tra Milan e Roma. Le due società dovranno inevitabilmente tornare a parlarsi nel prossimo futuro per decidere il futuro di Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers.

Lo scambio di prestiti potrebbe essere tramutato in un doppio affare a titolo definitivo, anche se sono ancora da definire i contorni economici. Chissà che nell’operazione non possa essere inserito proprio Pellegrini, da cui un allenatore come Sergio Conceicao potrebbe subito tirare fuori il meglio. Anche perché va chiarito anche il futuro di Pulisic.