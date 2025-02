Cassano attacca ancora Leao: duro affondo prima di Torino Milan

Il talento portoghese Rafa Leao ancora nel mirino dell’ex attaccante Antonio Cassano. Le parole sul giocatore fanno piuttosto discutere.

Rafael Leao sarà senza dubbio uno dei protagonisti del match che andrà in scena tra poche ore all’Olimpico tra Torino e Milan. Il club rossonero deve riscattare l’eliminazione in settimana dalla Champions League e non possono assolutamente esserci passi falsi con una lotta Champions più accesa che mai. L’asso portoghese del Milan – dopo le ultime critiche – è chiamato al riscatto e sia i tifosi che gli addetti ai lavori invocano uno stop ai suoi costanti alti e bassi.

Leao ancora nel mirino, duro attacco in casa Milan

Rafa Leao è un giocatore di indiscusso talento ma allo stesso tempo vive costanti alti e bassi, talvolta davvero esagerando. Prestazioni incolori alternate a grandi prove e anche contro il Feyenoord il talentuoso giocatore non ha offerto la sua miglior prova. Spesso Leao riceve critiche ed uno dei giocatori, o meglio ex giocatori che più volte ha attaccato il lusitano è Antonio Cassano.

Uno dei principali Leit motiv che avviene durante la trasmissione Viva El Futbol è quello di attaccare il giocatore portoghese e Cassano è uno dei suoi haters più conosciuti, tanto che lo stesso Leao in qualche occasione ha risposto sui social. Nelle ultime ore un nuovo attacco prima di Torino Milan ha fatto molto discutere.

Cassano durissimo su Leao, le parole sono nette

Nel corso della trasmissione Cassano è stato piuttosto duro sentenziando in questo modo: “Per me Leao può anche segnare venti, trenta o quaranta gol e 70 assist, ma resta un mezzo giocatore!” Cassano ha risposto anche gli elogi di Ibrahimovic su Leao e ha commentato in questo modo: “Ibra deve dire che è forte, ma sono le logiche di mercato e al Milan non vedono l’ora che arrivi Jorge Mendes e lo porti via”.

Durissimo attacco nei confronti del talento portoghese che comunque quest’anno ha i numeri dalla sua con diverse buone prestazioni, in ogni caso. I rumors di mercato sul giocatore proseguono e negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile pressing in estate del Barcellona con Rafa che piace e non poco al tecnico blaugrana Flick.

Per adesso però la testa è solo alla prossima sfida e Leao sarà probabilmente titolare nel match contro il Torino. I rossoneri però non dovrebbero partire con i ‘magnifici quattro’ visto che Christian Pulisic non è al meglio e al suo posto dovrebbe partire Yunuf Musah, giocatore più difensivo per aiutare.