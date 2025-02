Sarri al Milan: arriva la conferma direttamente dal tecnico toscano

Intervista shock quella di Maurizio Sarri dove parla del possibile approdo al Milan. L’ex allenatore di Juventus e Lazio ha confermato ogni cosa.

Dopo il tonfo a San Siro contro il Feyenoord, con un deludente pareggio che si è tradotto in un’eliminazione ai playoff di Champions League, per il Milan è tempo di tornare in campo. Il Diavolo sarà ospite del Torino alle 18.00 per continuare la corsa alla zona Champions, ormai obiettivo prioritario del club rossonero assieme alla vittoria della Coppa Italia.

A fine stagione si faranno poi le dovute considerazioni, con il futuro di Sergio Conceicao tutt’altro che delineato. Il tecnico portoghese potrebbe lasciare a fine stagione e non mancano di certo i nomi dei possibili sostituiti. Ad aggiungere carne sul fuoco c’è stata una clamorosa intervista di Maurizio Sarri.

Sarri spiazza tutti: “Nel 2015 ero vicino al Milan”, poi sui contatti a dicembre

Il tecnico toscano si è raccontato ai microfoni del Corriere della Sera, con alcune clamorosa dichiarazioni riguardanti il Milan. L’ex Juve e Lazio ha parlato di quanto è stato vicino alla panchina del Milan nel 2015 e probabilmente anche a fine 2024 dopo l’esonero di Fonseca:

Nel 2015 ebbi in colloquio con Galliani e lui mi disse che la trattativa stava andando a buon fine. Ma poi non lo sentii più: forse Berlusconi trasalì quando lesse che non avrei votato Renzi perché troppo a destra come il Cavaliere. Contratto da 6 mesi per il dopo Fonseca? Non rispondo, dico solo che ho ricevuto offerte che non mi hanno soddisfatto.

Parole senza dubbio molto spiazzanti quelle di Sarri. L’allenatore toscano ha confermato di essere stato ad un passo dal Milan nel 2015, mentre è rimasto vago sui possibili contatti dopo l’esonero di Fonseca. Le sue dichiarazioni fanno, però, intendere che qualche chiamata ci sia stata ma che a declinare la proposta – probabilmente per la durata del contratto – sia stato lo stesso Sarri.

Conceicao-Milan, la Champions League è obbligatoria

L’eliminazione ai playoff per mano di una squadra decisamente più debole, è una macchia che difficilmente svanirà molto presto. Il mancato accesso agli ottavi di finale rappresenta un grande fallimento e aggiunge ulteriori pressioni. I rossoneri dovranno qualificarsi alla prossima Champions League altrimenti si potrà parlare di stagione fallimentare.

Ad avere tante pressioni addosso è ovviamente Conceicao che dovrà tenere unita la squadra in uno dei momenti più complicati della stagione. Al tecnico portoghese, però, non manca di certo la personalità.