Milan: esonero Conceicao, spuntano data e sostituto

La posizione del tecnico portoghese continua ad essere in forte dubbio. I rossoneri hanno preso una chiara decisione sull’allenatore

Il Milan vuole ripartire dopo l’eliminazione in Champions League. Mettersi alle spalle quella partita e provare sin dalla trasferta di Torino di riportare i tre punti a casa e rasserenare un po’ l’ambiente. Naturalmente il ko contro il Feyenoord ha riaperto la questione della panchina e del futuro di Conceicao. Difficile un nuovo scossone a stagione in corso, ma, come riferito dal Corriere della Sera, è ancora tutto possibile in casa rossonera.

La partita contro il Torino a questo punto è un primo crocevia fondamentale per il futuro del Milan e di Conceicao. La speranza è che si possa comunque arrivare ad un cambio di passo e andare a prendere un risultato d’oro in ottica futura. L’ultima parola, comunque, spetta al campo e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le decisioni finali.

Milan: futuro Conceicao, le ultime

Al momento la certezza sembra essere una: il quarto posto rappresenta la condizione essenziale per continuare con il portoghese. Senza la qualificazione in Champions League sembra davvero impossibile ipotizzare l’ex Porto in panchina. Naturalmente siamo nel campo di ipotesi e bisognerà capire poi quali saranno le valutazioni dei rossoneri. Ma di certo per il momento il giudizio non è positivo.

La volontà del Milan sembra essere quella di aspettare la fine di questa stagione per prendere una decisione sul futuro di Conceicao. Molto difficile ipotizzare un ulteriore scossone nell’immediato anche se, come evidenziato in più di un’occasione, tutto può ancora succedere. Molto dipenderà dal famoso cambio di passo che i tifosi si attendono e che fino a qualche settimana fa c’era stato.

Se non lo avremo, allora Conceicao potrebbe anche clamorosamente dire addio da subito con un esonero. Resta una ipotesi davvero remota anche perché cambiare tre allenatori in una stagione non è da Milan.

Addio Conceicao: chi al suo posto

Naturalmente l’esonero di Conceicao porterà in casa Milan a valutare i nomi per la sostituzione. Si parla tanto di Klopp e di Mancini, ma non è da escludere che si possa decidere anche di andare con forza su un profilo già accostato in passato come Terzic. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se il tecnico portoghese riuscirà a mantenere salda la sua posizione.