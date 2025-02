Cessione Theo, “Il Milan ha accettato”: svelate le cifre dell’accordo

La rivelazione in casa Milan è arrivata nel corso della serata, secondo le dichiarazioni che arrivano in merito alla cessione di Theo Hernandez.

Si è tanto parlato anche del mercato in uscita e non solo di quanto si è fatto in entrata con le operazioni di Santiago Gimenez, Joao Felix e non solo, per quanto riguarda l’intero organico a disposizione sin da subito per Conceicao e su ciò che si sistemerà pure in estate.

La clamorosa notizia arriva per voce del giornalista Giulio Cardone de La Repubblica dove, il sito online della testata giornalistica, ha riportato appunto quelle che sono le sue dichiarazioni in merito all’addio di Theo Hernandez. Sulla cessione del francese, il club rossonero, avrebbe spinto il calciatore a partire, accettando l’offerta. E nella stessa notizia svelata, sono state annunciate anche le cifre importanti di tale operazione.

Milan, addio Theo Hernandez: il club ha accettato l’offerta

Un club ha fatto sul serio per Theo Hernandez, tant’è che i discorsi sono stati rimandati alla fine di questa stagione e con i prossimi sei mesi che potrebbero essere gli ultimi per Theo Hernandez al Milan, secondo ciò che si racconta.

Il francese potrebbe vivere l’ultima annata in rossonero, secondo quanto riferisce la stessa fonte. Nel corso di questo inverno, il Milan, avrebbe accettato l’offerta arrivata per l’addio di Theo al club rossonero. Un’offerta a cifre importanti, anche se non importantissime se si considera il valore toccato, economicamente parlando, del francese fino a poco tempo fa.

Si tratta dell’offerta da parte del Como che sarebbe non solo arrivata, ma anche accettata dal Milan, con il calciatore che invece avrebbe ringraziato e declinato l’offerta. Una clamorosa opzione, quella per il Como, di ritrovarsi con Theo Hernandez titolare, all’improvviso.

Milan, il motivo dietro la cessione di Theo Hernandez al Como

Il valore di mercato di Theo, senza rinnovo, rischia di abbassarsi ancora di più. Ed è proprio legato al mancato rinnovo, con scadenza possibile senza lo stesso accordo sul prolungamento di contratto, che spingerebbe i rossoneri a cederlo. Perché poi le cifre proposte dal Como, non sono state altissime, ma neppure basse. E allora ecco che, come spiegano dalla stessa fonte, il Como ci ha provato davvero, convincendo il Milan a cederlo. Theo Hernandez però, almeno ad oggi, non sembra intenzionato a trasferirsi in un club che non gioca per le alte posizioni della classifica. Almeno per ora, stando a quello che è il progetto con Fabregas in panchina e che vede il club lombardo lanciatissimo per la ricca società che ha alle spalle.

Le cifre dell’operazione Theo Hernandez

Il Milan avrebbe dunque accettato la proposta del Como. Sono stati 54 i milioni di euro messi sul tavolo, che il Milan avrebbe voluto incassare per Theo. Aveva accettato infatti la proposta il club rossonero, con il Como che poi non è riuscito a trattare con Theo Hernandez a causa delle sue volontà di finire, eventualmente, in un club diverso da quello lombardo, in caso di addio ai rossoneri.