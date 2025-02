Como, è tutto vero: l’annuncio ufficiale sull’accordo col giocatore

Il Como fa sul serio e lo ha dimostrato ampiamente per il ricco calciomercato che ha messo in piedi tra la sessione estiva e questa invernale.

La sessione invernale ha visto tra i protagonisti in casa Como anche i calciatori più importanti della Serie A e non solo, considerando quelle che sono le alte ambizioni dei fratelli Hartono, che hanno spinto anche sull’operazione legata al fuoriclasse del Milan.

Senza sosta e senza freni, Mirwan Suwarso in dichiarazioni del tutto ufficiali, ha svelato quanto successo col giocatore del Milan e dell’accordo messo in piedi. Il patron indonesiano, presidente del Como, ha rilasciato un’intervista a Calcio e Finanza, nella quale ha svelato tutto in merito alla possibilità di acquistare il calciatore dal Milan, mettendolo al centro del progetto del club con le altissime ambizioni.

Como, annuncio ufficiale: c’entra il giocatore del Milan

Dalla promozione in Serie A al competere ad alti livelli proprio nel massimo campionato italiano. I soldi non mancano e si è visto, il Como fa sul serio e si spingerà su qualcosa che va oltre la “semplice” salvezza. Lo dice già la classifica, così come il campo, per come il Como approccia alle partite, indistintamente poi se gioca in casa o fuori, contro le big del nostro campionato.

Varane – quel colpo andò male – e altri elementi della rosa, dimostrano quanto il Como faccia sul serio. Il quindicesimo posto attuale non basta alla società che vuole spingersi oltre, per mettere delle basi piazzandosi al centro della classifica per poi puntare alla scalata, anno dopo anno, tra Conference, Europa e Champions League.

Mirwan Suwarso ha svelato i retroscena di questo inverno, quando sono emerse voci sull’offerta per Theo Hernandez dal Milan, per il Como. “Il club non voleva venderlo”, fa sapere il patron del Como. Il riferimento è su Theo Hernandez, calciatore col quale si poteva mettere eccome in piedi un accordo. Lo fa sapere lo stesso presidente, dichiarando apertamente che limiti economici per l’eventuale ingaggio, non ci sarebbero. Il Como, infatti, è tra i club più ricchi in Italia. E lo dimostreranno anche nella prossima estate.

Calciomercato, occhio al Como: la rivelazione sul colpo dal Milan

Ne parla apertamente nella sua intervista, il presidente del Como, su quanto successo con Theo Hernandez in questa sessione di calciomercato appena conclusa: “Abbiamo fatto una proposta importante ad uno dei calciatori più forti di questa Serie A, ma il club non voleva venderlo. E abbiamo fatto anche un’offerta ad un club dove però, in quell’occasione, il giocatore non voleva venire. Noi non abbiamo paura di niente, faremo sempre offerte, ma vogliamo giocatori convinti ad accettare il nostro progetto. Vogliamo aiutare Fabregas, il nostro obiettivo è prendere giocatori di talenti. Siamo solo all’inizio, chi viene qui deve divertirsi”.

Quanto costa Theo Hernandez? Le cifre della possibile cessione

Che sia con trasferimento al Como o altrove, a quali cifre il Milan venderebbe Theo Hernandez? Le opzioni sono legate ai circa 70-80 milioni di euro sui quali, il Milan, non vuole rinunciare. Real Madrid, PSG, Manchester City e perché no, anche il Como, dovranno alzare la posta se vorranno aggiudicarsi il cartellino di Theo Hernandez.