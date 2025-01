Milan, addio Theo Hernandez: erede da una diretta rivale

L’addio di Theo Hernandez al Milan è un’ipotesi sempre più concreta in tema di calciomercato: i rossoneri trovano l’erede in una diretta rivale

La stagione di Theo Hernandez continua a deludere tifosi e addetti ai lavori. Il terzino si è imposto come uno dei migliori laterali in Europa, mostrando tutte le sue qualità a Milano e strappando un posto da titolare con la Francia. L’esterno mancino, però, in questa stagione ha abbassato nettamente il suo rendimento in campo, non riuscendo a trovare grande continuità, compiendo molti errori e guadagnandosi anche qualche panchina.

Con l’addio di Paulo Fonseca, in tanti hanno creduto che le cose si stessero sistemando, ma contro il Parma il francese è tornato nella sua versione sbiadita, venendo sostituito a fine primo tempo. Gli eventi dell’ultimo periodo hanno un impatto anche sul suo futuro in Italia.

Il lungo addio di Theo Hernandez al Milan

A parte alcuni acuti, come il gol in Supercoppa italiana contro il Milan, il vero Theo Hernandez si è visto di rado in campo in questa stagione. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto della situazione sul suo futuro, sottolineando che il rinnovo di contratto è sempre più difficile per il terzino ex Real Madrid.

Il Milan dovrebbe investire una cifra veramente importante per prolungare l’attuale accordo, in scadenza nel 2026, e lo farà solo se l’esterno tornerà ad alti livelli e darà garanzie per il futuro. Al momento, le cose non sono migliorate neanche con Sergio Conceicao in panchina, per cui una cessione a fine stagione è sempre più probabile.

La dirigenza, infatti, vorrebbe scongiurare l’addio a parametro zero del francese e lo cederebbe già la prossima estate al migliore offerente, con diverse big alla finestra e pronte ad approfittarne.

Il Milan cerca il sostituto di Theo in Serie A

Ciò vuol dire che, tra i tanti dossier aperti sul calciomercato in entrata, la società rossonera dovrà cercare un calciatore in grado di raccogliere un’eredità pesante come quella del francese. Ancora è presto per parlare di trattative avviate o proposte concrete, ma un nome resta caldo per i rossoneri e gioca in Serie A.

Stiamo parlando di Matteo Ruggeri. Il giovane esterno gioca nell’Atalanta e piace da tempo al Diavolo, che con i soldi incassati dalla cessione del suo big potrebbe pianificare l’affondo con i bergamaschi. In questo modo, il Milan si garantirebbe un nuovo corso, ma indebolirebbe anche una diretta rivale per i primi posti in classifica.