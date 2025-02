Clamoroso Joao Felix, il Milan ha battuto mezza Serie A: retroscena a sorpresa

Continua a far parlare il trasferimento di Joao Felix al Milan durante la sessione di calciomercato invernale. Sull’ex Chelsea c’era mezza Serie A.

Il mese di gennaio ha rappresentato di certo un punto di svolta per il Milan. I rossoneri sembrano aver iniziato una nuova stagione, con i risultati altalenanti degli scorsi mesi ormai alle spalle. Le vittorie con Roma ed Empoli hanno riacceso l’ambiente rossonero. Inutile dire, però, che a riaccendere la piazza milanista è stato soprattutto il calciomercato.

Il Milan si è reso protagonista di una sessione invernale ai limiti della perfezione, con l’arrivo di diversi top player. Uno su tutti, porta ovviamente il nome di Joao Felix. Il portoghese, arrivato in prestito secco dal Chelsea, ha già illuminato con diverse giocate d’autore – ed un gol capolavoro – nelle sue due prime uscite.

Il suo arrivo in rossonero rappresenta senza dubbio un colpaccio. E lo è ancor di più se si pensa alla concorrenza che il Milan ha dovuto superare.

Joao Felix, non solo l’Inter su di lui: tentativo anche del Napoli

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, noto giornalista RAI, a sondare il terreno per Joao Felix era stato anche il Napoli. Nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento da parte dell’Inter, che avrebbero però dovuto cedere almeno uno tra Arnautovic e Correa. Ad avere la meglio è stato comunque il Milan, con i tifosi rossoneri che ora si coccolano il loro nuovo fenomeno.

Secondo lo stesso Venerato, un ruolo cruciale lo ha avuto l’entourage del giocatore che ha sempre posto il Milan in cima alla lista dei desideri. Alla fine la trattativa si è concretizzata per davvero, con la fumata bianca arrivata proprio nelle ultime 24 ore di calciomercato.

Il Milan può far restare Joao Felix? I dettagli dell’affare

Il passaggio in rossonero di Joao Felix è avvenuto in prestito secco. È chiaro, però, che nei prossimi mesi – se il portoghese dovesse confermarsi a questi livelli – Milan e Chelsea si sentiranno per provare ad imbastire una trattativa.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la formula giusta potrebbe essere quella del prestito oneroso da 8-10 milioni di euro per un altro anno, con riscatto fissato attorno ai 30 milioni di euro nel 2026.

Il Milan potrebbe spingere per un diritto di riscatto, mentre il Chelsea preferirebbe ovviamente un obbligo. Per questi discorsi, però, è ancora troppo presto.