Ultim’ora Milan, il club lo blinda: verrà riscattato a giugno

Decisione presa sul futuro del rossonero. Il Milan ha già deciso di riscattare il giocatore al termine della stagione.

La stagione del Milan sembra aver subito un netto cambio di rotta. Il mercato di gennaio, ricco di colpi di spessore, ha dato nuova linfa al Diavolo che adesso sembra una squadra decisamente nuova. Nel giro di pochi giorni sono arrivate due vittorie convincenti contro la Roma in Coppa Italia e contro l’Empoli in campionato nonostante diverse decisioni arbitrali alquanto discutibili.

I due uomini copertina del mercato rossonero sono stati senza dubbio Joao Felix e Santiago Gimenez, entrambi già a segno contro Roma ed Empoli. Gli arrivi del portoghese e del messicano sembrano quasi aver fatto passare in sordina l’arrivo di un altro giocatore di caratura mondiale: Kyle Walker.

L’ex Manchester City è già diventato il nuovo leader della difesa del Milan e la società non sembra aver nessun dubbio sul suo futuro.

Il riscatto di Walker è solo una formalità: resterà al Milan

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan avrebbe già deciso di esercitare il riscatto di Walker. L’unico dubbio relativo al difensore inglese, che non ha di certo bisogno di presentazioni, era legato solo alla tenuta fisica. In queste prime uscite il classe ’90 ha però dimostrato di essere ancora al massimo della forma.

Da qui fino a giugno, Walker costerà al Milan solo 4.6 milioni di euro lordi, percependo 2.5 milioni di stipendio. Salvo imprevisti, il Milan riscatterà poi l’inglese per circa 5 milioni di euro come già pattuito con il Manchester City.

Walker al Milan fino al 2027: cifre e dettagli dell’accordo

In caso di riscatto, Walker si legherà al Milan fino al 2027 con un ingaggio da 4.5 milioni di euro a stagione. Cifre alla portata del club rossonero, che sembra finalmente aver trovato un leader tecnico ma soprattutto carismatico. L’esperienza del britannico è senza dubbio un fattore all’interno dello spogliatoio, con tutta la squadra che sembra già seguirlo alla lettera.

Il Milan aveva tremendamente bisogno di un profilo come quello di Walker. Per troppi mesi – se non anni – lo spogliatoio rossonero è sembrato essere in balia delle onde. Adesso, però, un giocatore di spessore come Walker – accompagnato ovviamente a veri e propri top player – potrebbe aver fatto definitivamente cambiare la musica.

Di certo è ancora troppo presto per tirare le somme, ma la strada sembra già tracciata.