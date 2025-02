Milan: Moncada scatenato, colpo dal City

I rossoneri hanno cambiato passo sul calciomercato. La dirigenza sta piazzando degli affari importanti e in estate potrebbe essere chiusa una nuova operazione

È un Milan scatenato sul calciomercato. L’arrivo di Conceicao ha sicuramente cambiato il modo di comportarsi dei rossoneri anche sui rinforzi. La scelta di puntare sin da subito su calciatori come Joao Felix e Gimenez è una conferma, ma non è assolutamente finita qui. Stando alle ultime indiscrezioni, Moncada vuole prendersi la scena anche durante la sessione estiva e si starebbe ragionando sulla possibilità di chiudere una operazione importante quasi a zero.

Parliamo di un calciatore che sembra essere pronto a cambiare squadra visto il contratto in scadenza nel 2026 e le poche chance di rinnovo. Il Milan ci pensa per portarlo in rosa già durante la prossima sessione di calciomercato. Una opzione che, come riferito da cm.com, è da tenere in considerazione per il momento. Poi non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se ci potrà essere la tanto attesa fumata bianca oppure no.

Calciomercato Milan: affare improvviso, lo porta Mendes

Il Milan in queste ultime settimane ha stretto rapporti con Mendes. Il procuratore portoghese, oltre la Juventus, ha deciso di dare una mano molto importante ai rossoneri offrendo quasi tutti i suoi assistiti. E nelle prossime settimane potrebbe nascere la possibilità di vedere un colpo da novanta per il club meneghino.

Tra i giocatori destinati a cambiare squadra durante il calciomercato estivo c’è anche Bernardo Silva. Un profilo che stuzzica molto il Milan considerato anche il contratto in scadenza nel 2026. Non parliamo di un colpo a zero, ma di certo il Manchester City non potrà chiedere una cifra elevata. Mendes è il procuratore del giocatore e a questo punto una chiusura non è assolutamente da escludere. Naturalmente parliamo di un calciatore molto cercato e che ha offerte economiche importanti anche dall’Arabia.

Il Milan, comunque, ci pensa e valuta la possibilità di chiudere il colpo Silva durante il calciomercato estivo. Per il momento è più una suggestione che altro, ma non è da escludere che tutto possa cambiare nelle prossime settimane.

Mercato Milan: idea Silva per l’estate

