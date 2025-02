Clamoroso Milan-Verona, Conceicao fa discutere: il titolarissimo va in panchina

Non mancano le sorpresa in vista della sfida di domani sera tra Milan ed Hellas Verona. Il titolarissimo non farà parte dell’undici titolare.

Il mercato spumeggiante e la vittoria contro l’Empoli – nonostante un arbitraggio rivedibile – avevano riportato enfasi in casa Milan dopo mesi di tante polemiche. La sconfitta in Champions League contro il Feyenoord ha però riportato tutti con i piedi per terra: ora martedì a San Siro servirà una vittoria per portare quantomeno la sfida ai supplementari.

Prima di pensare alla Champions, per il Milan c’è però il campionato. Domani sera i rossoneri ospiteranno l’Hellas Verona con l’obiettivo di vincere e continuare la rincorsa alla zona per l’Europa che conta. Tra i titolari però potrebbe non comparire uno dei rossoneri più importanti.

Pulisic in panchina contro il Verona: sulla destra ci sarà Jimenez

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il grande assente – perlomeno dal primo minuto – della sfida di domani potrebbe essere Christian Pulisic. Lo statunitense dovrebbe riposare in vista del ritorno di Champions League contro il Feyenoord, con Alex Jimenez pronto a partire dal primo minuto sulla fascia destra. Di seguito le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Jimenez, Joao Felix, Leao; Gimenez.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz, Tchatchoua; Niasse, Duda; Bradaric, Suslov, Kastanos; Sarr.

Pochissimo turnover, dunque, per Conceicao che dovrebbe lasciare in panchina solo Pulisic per far spazio a Jimenez. In difesa la coppia Thiaw-Pavlovic anche a causa della squalifica di Tomori dopo l’espulsione contro l’Empoli. Nessun turno di riposo per gli altri titolarissimi, chiamati agli straordinari in un tour de force decisivo per il resto della stagione.

Milan, serve ripartire: vincere con il Verona per non rovinare tutto

Il K.O. di mercoledì a Rotterdam è stato sicuramente un boccone amarissimo da digerire, ma che potrebbe rivelarsi indolore in caso di successo il prossimo martedì con annessa qualificazione agli ottavi di finale. Importante sarà, però, lasciarsi tutto alle spalle e la reazione dovrà arrivare già domani contro l’Hellas Verona.

Un successo contro i gialloblù migliorerebbe ulteriormente la situazione in classifica, con la zona Champions sempre più vicina. La squadra arriverebbe poi nel migliore dei modi a quello che può già essere considerato l’appuntamento più importante della stagione.

Sarà necessario vedere in campo il Milan delle grande occasioni, ma di certo non dispiacerebbe avere già un piccolo assaggio domani sera contro l’Hellas Verona.