Colpaccio in casa Milan: arriva l’ex stella di Inter e Juve

In casa Milan il club rossonero lavora sul presente e sul futuro e nelle ultime ore è nato un clamoroso rumors di calciomercato.

Questa sera il Milan giocherà un match molto importante per la sua stagione, il club rossonero affronterà il Feyenoord in una sfida molto delicata e piuttosto importante per il proseguo della stagione. In 7 giorni ci si giocheranno i Playoff di Champions League e l’obiettivo minimo di questa competizione è raggiungere gli Ottavi di finale, specialmente dopo i tanti colpi realizzati durante la sessione invernale di calciomercato. Intanto il club guarda al calciomercato e pensa ad un nome piuttosto importante.

Colpo Milan, nuovo affare in difesa

In questa sessione di calciomercato sono arrivati rinforzi in tutti i reparti, a centrocampo è arrivato il giovane Bondo mentre in attacco sono arrivati Joao Felix e Gimenez, oltre a Riccardo Sottil dalla Fiorentina come possibile alternativa ai titolari e il club ha rinforzato anche la difesa, specialmente la fascia destra. E’ andato via Calabria e al suo posto è arrivato Kyle Walker, difensore del Manchester City.

Il giocatore è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto a 5 milioni di euro e il club valuterà o meno il suo acquisto. A meno di cose clamorose il giocatore resterà in rossonero anche perchè – fin dalle prime gare – il suo impatto è stato devastante. Numeri importanti e anche in gare come il derby ha mostrato tutta la sua personalità. Walker ha voglia di vincere in rossonero ma intanto il Milan pensa ad un nuovo colpo per la fascia destra.

Sorpresa in casa Milan, arriva l’ex Inter

Nelle ultime ore è spuntato un nuovo rumors di mercato che riguarda il club rossonero, un colpo che avrebbe del clamoroso e a cui la società sta pensando seriamente. Secondo quanto riporta Fichajes il Milan segue con attenzione Joao Cancelo, terzino destro attualmente militante all’Al Hilal e giocatore che ha giocato in diversi top club europei.

In Italia lo ricordiamo tra le fila di Inter e Juventus, ha vinto campionati ed ha dimostrato di avere grande talento, poi ha giocato in club importanti come Barcellona e Manchester City e recentemente si è fatto allietare dai soldi arabi. Allo stesso tempo Cancelo è ancora abbastanza giovane e vorrebbe tornare ancora in un calcio più competitivo, per questo è spuntata l’opzione Milan.

Il club rossonero sembra avere un grande legame con il Portogallo, ha un allenatore portoghese ed ora ha in rosa anche Joao Felix e Leao, altri giocatori di livello e della Nazionale portoghese.