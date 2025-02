Conceicao cala il poker: segnale alla Roma, li vuole tutti

Sergio Conceicao vuole dare subito una svolta alla stagione del Milan e manda un segnale indirizzato alla Roma, ma non solo: la scelta dell’allenatore

Le ultime ore di calciomercato sono state assolutamente scoppiettanti sia per il Milan, sia per la Roma. I rossoneri si sono laureati regina assoluta della sessione invernale con una serie di colpi impressionanti, che si sono trasformati in un turbinio di emozioni anche nell’ultimo giorno.

Alla corte di Sergio Conceicao sono arrivati Joao Felix, Sottil e Bondo, tre acquisti importanti per valutazione tecnica ed economica e che potrebbero dare fin da subito un contributo alla squadra per crescere e avere finalmente continuità nei risultati. Il calendario, però, non aspetta nessuno, neanche le entrate, e c’è subito da scendere ancora una volta in campo.

La gestione dei nuovi acquisti da parte di Conceicao

L’allenatore del Milan negli scorsi giorni aveva ammesso come la squadra, sotto certi aspetti, non fosse proprio quella ideale per esprimere il suo calcio ideale. Ora magari la musica sarà chiamata, visti tutti i colpi centrati e una qualità sempre più spietata dal centrocampo in su, pronta a sprigionarsi e a fare male a qualsiasi avversario.

Queste sono le ore delle visite mediche dei nuovi acquisti, dell’idoneità sportiva, degli ultimi passaggi burocratici prima di lasciarsi andare a una folla di tifosi in festa, felice per i colpi messi a segno. Intanto, però, Conceicao deve fare i conti con il campo e domani si gioca in Coppa Italia una partita con la Roma che potrebbe dire tanto per la stagione del Diavolo.

Con il quarto posto piuttosto lontano e la Champions League da onorare, ma con poche chance di arrivare fino alla fine, il tecnico ex Porto potrebbe puntare tanto proprio sulla coppa nazionale. E anche grazie ai nuovi acquisti.

L’allenatore non perde tempo: li vuole subito in campo

La notizia è che Conceicao ha spostato la rifinitura in vista del match di Coppa Italia contro la Roma dalla mattina al pomeriggio. Il motivo è presto detto: in questo modo, permetterà ai nuovi acquisti di completare l’iter e di essere in campo già oggi, in vista della partita contro la Roma.

L’unica eccezione dovrebbe essere rappresentata da Bondo, ai box per un infortunio precedentemente rimediato per il Monza e per cui ci vorrà un altro po’ di tempo. Intanto la curiosità aumenta per Joao Felix, Sottil e i nuovi calciatori.