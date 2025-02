Conte-Milan, la notizia che spiazza: ultim’ora a sorpresa

Non si placano le voci di un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina rossonera: l’indiscrezione spiazza i tifosi

Il futuro di Sergio Conceição al Milan è tutt’altro che certo. Le prossime due partite saranno decisive per il tecnico portoghese, che si gioca una fetta importante della sua permanenza in rossonero. La società gli ha rinnovato la fiducia nel breve termine, ma le delusioni di questa stagione impongono una riflessione più ampia.

Il club non può permettersi di restare fermo e, come riportato dal Corriere della Sera, sta già valutando le alternative. Tra le opzioni più intriganti, spunta un nome pesante: Antonio Conte. Il tecnico salentino, attualmente legato al Napoli fino al 2027, è una figura che non ha bisogno di presentazioni. Già la scorsa estate era stato accostato ai rossoneri, ma il matrimonio non si è concretizzato. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare.

Milan: prima l’allenatore, ma serve un DS all’altezza

Conte ha sempre mostrato grande attenzione ai progetti ambiziosi e il Milan, con le giuste garanzie tecniche, potrebbe rappresentare una sfida stimolante. Tuttavia, prima di parlare di un nuovo allenatore, il Milan dovrà sciogliere un altro nodo cruciale: la scelta del direttore sportivo. La società è alla ricerca di un profilo di spessore per guidare il mercato e la programmazione futura.

Tra i nomi in ballo ci sono Fabio Paratici e Igli Tare, mentre l’opzione Andrea Berta è definitivamente sfumata. Il dirigente italiano, che ha contribuito in modo determinante alla crescita dell’Atletico Madrid, era considerato il candidato ideale, ma il Milan si è mosso tardi: Berta ha già trovato un accordo con un altro club.

Il tempo è un fattore chiave in queste dinamiche. Il Milan non può permettersi di inseguire gli eventi, ma deve anticiparli, programmando il futuro con lucidità. Le prossime settimane saranno cruciali, sia per Conceição che per l’intero assetto dirigenziale.

Programmazione o rischio caos?

Il destino del Milan per la prossima stagione dipenderà dalle scelte fatte adesso. Se Conceição non riuscirà a dare una sterzata al suo percorso, il club dovrà farsi trovare pronto con una strategia chiara.

E qui entra in gioco Conte, riferisce il CorSera. Il tecnico pugliese garantisce esperienza, mentalità vincente e una gestione maniacale del gruppo, ma chiederà certezze sul mercato e sul progetto tecnico.

La domanda è lecita: il Milan è pronto per un salto di qualità così netto? Per ora, la situazione resta in bilico. Ma una cosa è certa: nelle stanze di Casa Milan si stanno gettando le basi per il futuro. E la possibilità di un colpo di scena non è affatto da escludere.