Milan, clamorosa esclusione dall’undici titolare: Conceiçao ha le idee chiare

In vista del prossimo impegno in campionato, Conceicao ha le idee chiare ed è pronto ad una clamorosa esclusione dai titolari

Il Milan nel prossimo impegno in campionato ospiterà a San Siro la Lazio. Si tratta di una sfida decisiva soprattutto per i rossoneri per rimanere agganciati al treno Champions League. Al momento il quarto posto dista ben otto punti, con però una partita da recuperare contro il Bologna. Conceicao in vista del match di domenica è pronto a compiere una decisione molto forte, con l’esclusione di alcuni calciatori dal 1′. Le idee del tecnico sono per usufruire al meglio del potenziale del suo arsenale a gara in corso, vista anche una clamorosa statistica giunta fuori nelle ultime ore.

Conceicao pensa all’esclusione dei FabFour: il motivo e chi gioca

Con il mercato invernale il Milan ha potuto rinforzarsi molto a seguito di alcuni colpi interessanti, come Joao Felix e Gimenez che hanno portato con loro enorme entusiasmo e qualità offensiva. Nonostante ciò però, Conceicao sarebbe pronto a scendere in campo con una formazione diversa rispetto a quella vista ultimamente.

Stando agli ultimi aggiornamenti de Il Corriere dello Sport, il tecnico rossonero è pronto a rivoluzionare il suo attacco. Insieme, i FabFour non hanno mai vinto e il Milan ha segnato una sola volta; diverso invece il discorso a partita in corso. Il tecnico valuta quindi di non schierare i quattro assi dal primo minuto. Gli unici certi del posto da titolare sono Pulisic e Gimenez, mentre Joao Felix e Leao – ultimamente criticato molto – si contenderanno la maglia fino all’ultimo istante. Pronti anche Jimenez e Musah in caso.

Conceicao si affida al suo nuovo bomber: Gimenez e poi gli altri

Conceicao ha le idee chiare per finire al meglio questa stagione: prima Gimenez in campo e poi tutti gli altri. Il messicano è l’unica certezza nel reparto offensivo, sempre sicuro del suo posto.

Le statistiche del calciatore messicano parlano chiaro: tre gol nelle ultime sei uscite. Numeri che incoraggiano il tecnico ad insistere a schierarlo titolare e prendersi sulle spalle il Milan, per condurlo ad una quarta posizione complicatissima da raggiungere. I rossoneri hanno una montagna da sormontare, ma Conceicao ci crede. Ora il tecnico deve solo riuscire a trasmettere la cattiveria giusta alla squadra, già a partire dalla sfida contro la Lazio che permetterebbe di recuperare punti preziosi.