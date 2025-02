Leao distrutto dai quotidiani, la sentenza è durissima: il portoghese sotto accusa

Il campione portoghese Rafa Leao continua a macinare critiche ed è costantemente sotto attacco, è una querelle che riguarda molti.

E’ il destino dei campioni e riguarda quindi anche un giocatore del suo calibro. Quando la squadra fa male è sempre uno dei principali responsabili e anche dopo Torino Rafa Leao è finito sotto attacco. Il giocatore portoghese è stato sostituito all’intervallo dopo una prestazione piuttosto anonima ma la decisione di Conceicao ha comunque diviso i tifosi.

Da un lato c’è chi era d’accordo con questa scelta ma la maggior parte ha criticato il tecnico, specialmente visto che ha tolto quello che dovrebbe essere il miglior giocatore con la squadra sotto e in netta difficoltà. Poi qualcuno ha attaccato l’allenatore ed ha sottolineato che Joao Felix è rimasto in campo nonostante una prova piuttosto anonima e abbastanza più deludente del suo connazionale e compagno di reparto.

Leao in Torino Milan, i numeri sono durissimi

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato pagelle piuttosto dure nei confronti dei giocatori rossoneri e di Conceicao, l’ennesima sconfitta stagionale rischia di complicare e non poco l’obiettivo Champions League e il club può rischiare davvero grosso. E anche la rosea è stata durissima nei confronti del portoghese. Per la Gazzetta Leao è il peggiore in campo con un netto e pesante 4.5 in pagella.

La rosea sottolinea: “Il salto di Rafa induce Pedersen alla bracciata per il fallo da rigore. La sua partita è tutta qui, un episodio e stop, poi 45 minuti di niente” e per questo il tecnico avrebbe deciso di sostituirlo. A fine gara l’allenatore ha poi svelato che la sua scelta era un pò tecnica ed un pò dipesa da un giocatore non al meglio fisicamente. Insomma ancora Leao sotto accusa.