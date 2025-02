Dal Milan al Napoli, colpo in extremis: può salutare i rossoneri

Le ultime ore di mercato potrebbe riservare non poche sorprese: un rossonero potrebbe salutare il Milan per approdare a Napoli.

Le ultime ore di mercato potrebbero riservare svolte clamorose. Dopo l’arrivo di Santiago Gimenez il Milan lavora sia in entrata che in uscita.

Non è un segreto che la dirigenza del Milan sia volata a Londra per trattare con Mendes per il prestito di Joao Felix. Un colpo chiesto a gran voce da Sergio Conceiçao che vorrebbe presto trovarlo a Milanello. Il Milan lavora anche ad un eventuale colpo in mediana, visto che la coperta è davvero sin troppo corta.

Il mercato continua comunque ad essere attivo anche in uscita. Morata è ormai ufficiale al Galatasaray, Camarda rimarrà a Milano dopo l’affare saltato con il Monza. Ma c’è un altro attaccante che nelle prossime ore potrebbe salutare definitivamente Milano.

Il nome che è stato accostato al Napoli questa mattina è quello di Noah Okafor. L’esterno del Milan è in uscita dai rossoneri, che non hanno trovato una soluzione in questo mercato di gennaio. Questo perché il calciatore svizzero, che era a un passo dal Lipsia, non ha superato le visite mediche ed è rientrato in Italia. E rimane comunque fuori dal progetto Milan.

Il Napoli sonda Noah Okafor come opzione last minute. Da considerare la volontà del calciatore, che negli ultimi giorni ha rifiutato diverse opportunità. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 3, 2025

“Il Napoli sonda Noah Okafor come opzione last minute. Da considerare la volontà del calciatore, che negli ultimi giorni ha rifiutato diverse opportunità”. Lo scrive il giornalista di Relevo, Matteo Moretto, su X.

Napoli-Okafor: si può fare davvero

Una corsa contro il tempo per l’arrivo di un esterno dopo l’addio di Kvara. Il primo nome resta sempre Saint-Maximin ma la trattativa si è complicata nelle ultime ore.

Il classe 2000 è sceso in campo per quasi 600 minuti in questa stagione, siglando un gol e mettendo a referto 2 assist. Un bottino sicuramente non all’altezza, per un calciatore che era arrivato in rossonero per 15 milioni di euro, ma che non è mai riuscito a lasciare l’impatto sperato. Quest’anno, pochissimo spazio, anche con un Leao lasciato ai margini nella primissima parte di stagione.

La sua cessione potrebbe tra l’altro liberare un posto nelle liste favorendo l’eventuale arrivo di Joao Felix. Le prossime ore saranno caldissime in casa Milan, in attesa di novità su più fronti di mercato.