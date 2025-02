Milan, colpo last minute: dirigenza a Londra, i tifosi sognano

Dopo il pareggio nel derby il Milan si prepara alle ultime ore caldissime di mercato: potrebbe arrivare un colpo last minute che farebbe impazzire i tifosi rossoneri.

Il Milan ha rischiato di vincere il derby fino a tre minuti dalla fine. A Reijnders ha risposto De Vrij, e le milanesi hanno conquistato un punto a testa dal terzo derby stagionale.

È già tempo però di dimenticarsi del campo e concentrarsi sulle ultimissime ore di mercato. Dopo l’arrivo di Santiago Gimenez il Milan sta tentando un colpo last minute che farebbe impazzire i tifosi.

Colpo last minute per il Milan: dirigenza a Londra

Joao Felix è la trattativa che il Milan si è portato all’ultimo giorno di mercato. Il portoghese vuole indossare la maglia del Diavolo e il suo agente, Jorge Mendes, ieri sera da Torino è volato a Londra per trattare in prima persona con i dirigenti del Chelsea. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport avrebbe già avuto un primo contatto per arrivare ad una conclusione positiva.

Oggi proseguiranno i contatti, c’è tempo fino a mezzanotte. Il Milan non è disposto a pagare un prestito oneroso, il suo ingaggio fino al 30 giugno e le commissioni dell’affare. Il Chelsea ha ancora uno slot per un prestito internazionale che potrebbe quindi utilizzare per il portoghese.

Jorge Mendes è in continuo pressing ma il Chelsea non vuole far partire il calciatore che la scorsa estate ha pagato cinquantadue milioni, soprattutto gratis. I dirigenti londinesi hanno provato a cederlo all’Aston Villa senza esito positivo.

Il Milan, dopo l’acquisto di Gimenez, non vuole appesantire ancora i conti. La volontà di Conceiçao è comunque chiara, e chiederà un ultimo sforzo sul mercato.

Segnale decisivo: il Milan spera

C’è qualcosa che potrebbe rivelarsi decisivo: la situazione potrebbe cambiare se il Chelsea piazzerà un colpo per il reparto offensivo, ipotesi da non scartare visto che ai Blues sono accostati Garnacho, Eli Junior Kroupi e Mathys Tel. Uno tra Joao Felix e Nkunku dovrà per forza lasciargli il posto in lista Uefa. E a quel punto il pressing rossonero si farebbe asfissiante. A fargli spazio nell’elenco dei 25 rossoneri che sarà spedito a Nyon per la seconda fase della Champions sarebbe Okafor: lo svizzero può partire anche oggi. Morata è già stato ufficializzato come nuovo giocatore del Galatasaray. Resterà Tomori, titolare ieri dopo che sabato ha rifiutato il Tottenham e che in precedenza aveva detto no alla Juve. Camarda, che era molto vicino al Monza, rimarrà a Milano.