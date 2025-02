Milan, ufficiale l’addio a Morata: tutte le cifre

Il mercato rossonero continua a spiazzare, specie in uscita: il bomber spagnolo lascia il Milan dopo solo sei mesi

Alvaro Morata saluta il Milan e si prepara con entusiasmo ad iniziare una nuova avventura in Turchia. L’attaccante spagnolo è decollato nelle scorse ore verso Istanbul per definire il suo contratto con il Galatasaray.

Ora è ufficiale: il club rossonero ha infatti annunciato la cessione attraverso un comunicato. Lo spagnolo, prima di partire, ha condiviso un messaggio sui social media per ringraziare il Milan: “Grazie per avermi dato l’opportunità di indossare questa maglia. Il Milan è incredibile, e lo è ancora di più per le persone che ci lavorano. Grazie a tutti.”

Milan, Morata se ne va: avventura breve in rossonero per il centravanti

Recita così, invece, il comunicato del club: “Il Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore. Il Club ringrazia Alvaro per l’impegno e la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive.”

Morata lascia il Milan e approda in Turchia con un contratto di prestito di 6 milioni di euro fino a gennaio 2026. Il Galatasaray potrebbe scegliere di riscattarlo per 8 milioni, oppure potrebbe estendere il prestito a costo zero fino a giugno 2026, con un’opzione di acquisto che salirebbe a 9 milioni. Si conclude così il capitolo rossonero della carriera di Morata: breve, anzi brevissimo, ma con una Supercoppa da aggiungere al ricco palmares.