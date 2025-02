Dal Milan alla Roma, colpo a sorpresa: si chiude l’affare in extremis

A ridosso del derby di Milano arrivano importanti novità per un giocatore che è stato negli ultimi giorni nel mirino del club rossonero.

Meno di due ore e comincerà il derby di Milano, una delle sfide più attese sia per i tifosi rossoneri che per quelli nerazzurri e in casa Milan tifosi e società vogliono una reazione di orgoglio dopo la brutta sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria. I tre punti sarebbero molto importanti, sia come iniezione di fiducia sia per il treno Champions con la Juve che ha vinto e la Fiorentina che al momento sta vincendo. I rossoneri quindi non possono assolutamente sbagliare e fare risultato è praticamente d’obbligo.

Mercato Milan, ultime ore cruciali in casa rossonera

Il club rossonero è stato sicuramente quello più attivo negli ultimi giorni di calciomercato. Il Milan ha preso Walker e Gimenez mentre ha lasciato andare Calabria e Morata e le ultime ore potrebbero portare nuovi clamorosi affari, specialmente in uscita. La società ha bloccato la cessione di Camarda al Monza e preferisce che resta all’interno del club mentre Jovic e Okafor resteranno in uscita fino alla fine del mercato.

Diversa la situazione di Fikayo Tomori che è stato vicino al trasferimento al Tottenham, il club ha accettato l’offerta inglese ma il giocatore ha preferito declinare, complice il passato al Chelsea e una situazione attuale non facilissima per gli Spurs. Il Milan aveva già individuato il sostituto che ora invece potrebbe andare in un’altra big di serie A. Ecco le ultime indiscrezioni sul giocatore.

Occhio Milan, il giocatore va alla Roma

Oggi ha giocato e non ha fatto una grande gara, subentrando e risultando decisivo in negativo. Nonostante ciò il difensore georgiano dell’Empoli Goglichidze continua ad avere mercato, il giocatore è stato accostato a Juve e Milan in questa sessione di mercato e anche il Napoli ci ha pensato per Giugno ma ora sarebbe la Roma pronta a bruciare la concorrenza.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio il club giallorosso è vicino a chiudere, ha intensificato i contatti con i club e la trattativa potrebbe concludersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a dieci milioni di euro. Il Milan pensava a lui per l’estate, ma la Roma è pronta a chiudere subito e aggiudicarsi cosi un giovane molto interessante.

Niente Milan per Goglichidze che è pronto a vestire la maglia di un altro club italiano, un rinforzo in extremis per la formazione giallorossa.