Dalla Lazio al Milan, l’indiscrezione infiamma i tifosi: accadrà tutto nei prossimi giorni

In casa Milan spunta la clamorosa indiscrezione : ecco cosa accadrà nei prossimi giorni

In casa Milan continua il momento difficile. La sconfitta contro il Torino arrivata nella settimana della clamorosa eliminazione dalla Champions League ha fatto emergere, ancora una volta, tutti i problemi nell’ambiente rossonero. Le scelte della società continuano a non dare le risposte sperate e l’obiettivo quarto posto, di questo passo, sembra essere solamente un’utopia.

Al termine della stagione sono attesi diversi cambiamenti all’interno del club, sia sul fronte squadra che su quello societario. In queste settimane la testa sembra essere rivolta anche alla prossima annata, con i piani alti del club rossonero già al lavoro per trovare il nuovo Direttore Sportivo da aggiungere all’organigramma societario.

Milan, caccia al nuovo direttore sportivo: occhi puntati sull’ex Lazio Tare

Come riferito da Tuttosport, nel novero dei candidati alla carica di nuovo Direttore Sportivo del Milan ci sarebbe anche Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio, fermo dal 2023 dopo l’addio al club biancoceleste, sarebbe uno dei nomi che il club rossonero starebbe valutando in vista della prossima stagione dopo l’addio di Antonio D’Ottavio a fine 2024.

L’ex Lazio, tra le altre cose, sarebbe già stato vicino a firmare per il Milan nel 2019. Lotito, però, non lo liberò e i rossoneri a quel punto virarono su Massara. La nomina di un nuovo DS dovrebbe avvenire entro il mese di marzo, così da avere tempo per pianificare al meglio la prossima stagione.

Milan, non solo Tare: tutti i nomi in lista per il ruolo da direttore sportivo

Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, prossimo al ritorno alla guida dell’area scouting, stanno vagliando diverse soluzioni per il posto da Direttore Sportivo del Milan. Igli Tare non è infatti l’unico nome nella lista del club rossonero e le valutazioni sarebbero in corso su profili con caratteristiche ed esperienza diversa.

Diversi i nomi in lista: si va da Andrea Berta, che ha lasciato l’Atletico Madrid dopo molti anni e ha una lunga fila di corteggiatori (in prima fila c’è l’Arsenal), a Fabio Paratici (la sua squalifica di 30 mesi dopo il caso plusvalenze della Juventus scadrà a giugno), passando per nomi con meno esperienza come Francois Modesto e Nicolas Burdisso. La sensazione è che a Casa Milan stiano entrando nella fase calda per una scelta definitiva.