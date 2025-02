Milan, clamoroso colpo di scena: nessun dubbio sul ritorno a sorpresa

Notizia del tutto inaspettata in casa Milan a poche ore dalla sfida contro il Bologna. Non ci sono più dubbi sul ritorno a sorpresa.

Giornata decisiva per il Milan che oggi si gioca tutto. Dopo il clamoroso tonfo contro il Torino, che ha aggiunto ulteriori tensioni dopo l’eliminazione ai playoff di Champions League, stasera il Diavolo non potrà non vincere con il Bologna al Dall’Ara. Le speranze di finire tra le prime quattro sono ridotte al lumicino e per tenere ancora vivo un minimo di luce serviranno i tre punti.

Si tratta a tutti gli effetti di uno scontro diretto: il Bologna ha gli stessi punti del Milan e vuole giocarsi le sue carte per restare in alto e sognare nuovamente l’Europa. Intanto nelle ultime ore è emersa una novità che ha lasciato sorpresa gran parte della tifoseria rossonera.

Milan, chi si rivede: Jovic torna tra i convocati per il Bologna

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista di stasera anche Luka Jovic farà parte dei convocati. Il centravanti serbo è salito assieme al resto della squadra sul treno verso Bologna. I problemi muscolari che lo avevano tenuto ai box dopo i quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma del 5 febbraio sono ormai alle spalle.

Un’opzione più, dunque, per Sergio Conceicao che potrà contare anche sull’ex Real Madrid come jolly da giocarsi eventualmente a partita in corso. Il tecnico rossonero ha ancora qualche dubbio su chi far scendere in campo dal primo minuto, ma senza dubbio avere un roster ampio non può che essere una buona notizia.

Capitolo infortuni: come stanno gli altri rossoneri

Se i problemi di Jovic sembrano essere ormai un ricordo – almeno per il momento -, la situazione è ben diversa per gli altri rossoneri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il prossimo a rientrare nel Milan dovrebbe essere Alessandro Florenzi: il terzino rossonero, vittima in estate della lesione del legamento crociato, è con la squadra e con il Lecce potrebbe tornare tra i convocati.

Ancora ai box invece gli infortunati Ruben Loftus-Cheek, Kyle Walker ed Emerson Royal. Assieme al resto del gruppo ci saranno poi i giovani Francesco Camarda e Davide Bartesaghi.

Il match di questa sera è di importanza vitale per il Milan. I rossoneri hanno già commesso fin troppi errori: la zona Champions League appare un miraggio lontano, ma occhio a non farla diventare un sogno del tutto impossibile.