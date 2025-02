Dalla Spagna: “Accordo per la cessione di Leao”, le cifre monstre

Da una parte la possibile panchina di oggi contro l’Empoli e dall’altra la possibilità di una cessione a fine stagione.

Dalla Spagna svelano che è davvero finita con Rafael Leao, in quelle che sono le notizie che arrivano sul talento portoghese che, dopo i diversi rumors di calciomercato che lo hanno riguardato, potrebbe effettivamente salutare a fine stagione. Questo, stando all’accordo che svelano dall’estero e precisamente dalla Spagna, sulle cifre monstre che riguardano Rafael Leao.

I rossoneri hanno preso Santiago Gimenez davanti, con Joao Felix che può giocare sia alle sue spalle che sul lato mancino, proprio nel posto occupato da Leao. Chiaro è che l’operazione su Felix è in prestito al Milan, ma occhio alle opzioni in futuro, con Leao che direbbe addio ai rossoneri e con l’obbligo poi, da parte del Milan, di prendere un altro giocatore di quel livello lì.

Calciomercato Milan: dalla Spagna svelano la cessione di Leao

Dall’estero e precisamente dai media iberici, la notizia su Rafael Leao in merito all’assalto da parte di uno dei top club al mondo per il gran colpo che porta al gioiello del Milan.

Al di là degli alti e bassi vissuti in rossonero, il talento di Rafael Leao non si discute, tant’è che i migliori club al mondo stanno cercando di capire quanto realizzabile sia l’operazione che porta appunto al numero 10 rossonero. Tra le diverse squadre interessate, per ovvi motivi si è tirato indietro il Paris Saint-Germain, che ha scelto di puntare su Kvaratskhelia, aggiunto ai già presenti Barcola e Dembele, che sembrano ad oggi intoccabili alla Torre Eiffel.

E allora a farsi avanti, concretamente, sarà il Barcellona. Dalla Spagna svelano che i catalani sono pronti a mettere in piedi un accordo a cifre monstre per portare Rafael Leao al nuovo Camp Nou, stadio che “cullerà” Leao con la numero 10 sulle spalle, al posto del partente Ansu Fati.

Mercato Milan: la destinazione futura di Leao

A fine stagione, come fanno sapere da Fichajes.net, sarà addio al Milan per Leao. E la destinazione sarà ovviamente fuori dalla Serie A, considerando che in Italia nessuno potrà permettersi un colpo di tale portata. A prenderlo, infatti, uno dei top club al mondo. È il Barcellona che farebbe sul serio per portarselo in Liga.

Le cifre monstre dell’addio di Rafael Leao

Il Barcellona, per prendere Leao, farà sul serio. Accontentando il Milan sulle cifre e il giocatore stesso, che andrà a percepire un ingaggio di oltre 10 milioni di euro a stagione, ecco che l’operazione potrà concretizzarsi a fine stagione. Dalla Spagna fanno infatti sapere che sarà da 80-90 milioni il colpo che porta a Leao. Cifre molto vicine a quelle che sono le richieste da 100 milioni da parte dei rossoneri.