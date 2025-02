Empoli-Milan, che stangata del Giudice Sportivo: arriva la squalifica

Arriva la stangata del Giudice Sportivo dopo Empoli-Milan. Ufficializzata la squalifica pesante per il calciatore.

Che Sergio Conceiçao abbia ancora vari nodi da risolvere in questo Milan è fuori discussione, ma da qualche settimana il tecnico portoghese ha pescato un jolly importante. Il mercato invernale ha portato pedine di lusso, specialmente nel reparto avanzato, che possono dare una grossa mano, dando i gol necessari che forse sono mancati nella prima parte di stagione. I nuovi arrivati si sono già rivelati decisivi contro la Roma in Coppa Italia, ma anche in una partita come quella di Empoli che, dopo l’espulsione di Tomori, rischiava di complicarsi.

Empoli-Milan, decisivi i nuovi acquisti per il Diavolo: superata anche l’espulsione di Tomori

Un rosso su cui si è discusso tanto in una giornata horror per la classe arbitrale, a causa della doppia ammonizione per fallo su Colombo. Azione che però era vistosamente viziata da un fuorigioco dell’attaccante cresciuto nelle giovanili rossonere. Decisivo ai fini del risultato è stato anche il fallo di reazione di Marianucci, escluso dieci minuti dopo il centrale inglese per aver scalciato contro Gimenez. Un’ingenuità che, come deciso dal Giudice Sportivo, costerà due turni di stop per il difensore empolese.

Solamente una giornata di squalifica, invece, per Fikayo Tomori. L’ex Chelsea salterà l’impegno di sabato contro l’Hellas Verona, per poi fare rientro tra i convocati nella successiva trasferta di Torino contro i granata di Paolo Vanoli, fissato per sabato 22 (calcio d’inizio ore 18).