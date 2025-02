Feyenoord, colpo di scena: l’ex Milan subito contro in Champions

Il colpo di scena riguarda, per vie traverse, il futuro imminente del Milan in Champions League.

Sono note le voci sull’esonero in casa Feyenoord, che arriva nel giorno dell’anti-vigilia della sfida che vedrà il Milan, così come il club olandese, di fronte ad una delle partite più importanti della stagione.

Domani l’allenamento sarà sostenuto da un allenatore ad interim scelto, per il Feyenoord, ma poi sarà da chiarire quella che è la posizione del club olandese che annuncerà, ufficialmente, il suo prossimo allenatore. E in quel caso non sarà in un “traghettatore” il nuovo tecnico del club che affronta il Milan in Champions League. Potrebbe essere a sorpresa, il nuovo allenatore, proprio uno degli ex Milan tra quelli che vinsero il diciottesimo Scudetto dei rossoneri, nel 2010/2011.

Colpo di scena Feyenoord: esonero e scelta in panchina contro il Milan

Il Feyenoord ha deciso di separarsi dal suo allenatore, con il clamoroso esonero che si annuncia poco prima della sfida che gli olandesi devono giocare contro il Milan. Seppur vero che la situazione in Eredivisie non è poi così felice per il club di Rotterdam, è inaspettata la scelta perché arriva dopo il 3-0 nel derby contro lo Sparta Rotterdam, appunto.

In Champions League dunque, il Milan, vedrà sulla panchina avversaria un esordio vero e proprio per l’allenatore che ci sarà al posto di Brian Priske, allenatore che è stato ufficialmente licenziato e sul quale verrà annunciato, il sostituto, nella giornata di martedì.

Un solo allenamento, per quanto possa contare per il nuovo allenatore del Feyenoord, per poi scendere in campo e sedersi in panchina per Feyenoord-Milan. La sfida di Champions League che si giocherà mercoledì sera potrebbe avere, a sorpresa, un ex Milan come rivale di Conceicao per la panchina.

Chi ci sarà in panchina in Feyenoord-Milan? Esordio per nu ex rossonero

Per un ex rossonero, sulla panchina del Feyenoord, può esserci un esordio stagionale e con il club di Rotterdam. Si tratta di Mark Van Bommel, ex centrocampista del calcio olandese, del Milan, e oltretutto pure del club rivale di Rotterdam, il PSV Eindhoven. A sorpresa, dopo una vita passata al PSV, potrebbe sedersi sulla panchina del club che affronta i milanisti nel doppio appuntamento del play-off di Champions League.

Ultime prima di Feyenoord-Milan: c’è anche il vice-Slot

Al momento la squadra sarà gestita dal tecnico delle giovanili del club olandese, Pascal Bosschaart. Il Feyenoord si sta ovviamente guardando intorno e potrebbe scegliere l’allenatore sia nel breve termine, che attendere la sfida di ritorno, come fanno sapere da TMW dove svelano la possibilità di ingaggiare Marino Pusic. L’ex vice di Slot, proprio al Feyenoord fino alla passata stagione, potrebbe lasciare lo Shakthar Donetsk e tornare in Olanda.