Hernandez, niente rinnovo: il Milan ha già il sostituto

Il futuro del francese sembra essere sempre più lontano dai colori rossoneri. Possibile che si arrivi ad una separazione in estate

Nonostante il Milan abbia cambiato passo, il futuro di Theo Hernandez è sempre più lontano dai colori rossoneri. Il contratto del francese è in scadenza nel 2026 e fino ad oggi le trattative per il rinnovo non hanno dato gli effetti sperati. Secondo quanto riferito da tmw, il prolungamento vive una fase di stallo e per questo motivo non è certo che il calciatore continui con i rossoneri. Senza la firma, la dirigenza del club meneghino potrebbe aprire alla possibilità di una cessione.

Moncada da tempo sta lavorando anche al sostituto e c’è un nome stuzzica molto la dirigenza del Milan. Un tentativo è stato già fatto nel calciomercato estivo e per questo motivo il profilo è pronto a tornare in auge. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se si potrà sviluppare oppure no la trattativa.

Calciomercato Milan: svolta per l’esterno, deciso il post Hernandez

Theo Hernandez è pronto a lasciare il Milan. Gli interessi delle big europee stanno frenando le trattative per il rinnovo. Il francese è pronto a dire addio ai rossoneri ed iniziare una nuova esperienza lontana da Milano. Naturalmente un addio dovrà portare un sostituto di livello alla corte di Fonseca e c’è un nome in pole position.

Stando alle indiscrezioni, il Milan continua a seguire da vicino Kabar del Borussia Dortmund. Il classe 2006 è considerato uno dei migliori talenti presenti nei campionati europei e ci potrebbe essere un tentativo. Il profilo potrebbe alla perfezione sostituire Hernandez durante il prossimo calciomercato estivo. Moncada starebbe pensando di prenderlo a prescindere dalla partenza del francese, ma naturalmente bisognerà aspettare la fine della stagione per avere un quadro più chiaro in questa possibile trattativa.

Kabar si sta mettendo in mostra con il Borussia Dortmund. Il Milan ci ha provato durante il calciomercato invernale senza successo ed ora potrebbe comunque fare un nuovo tentativo in estate soprattutto se dovesse partire Hernandez.

Mercato Milan: Hernandez verso l’addio

In attesa di Kabar, il Milan continua a trattare il rinnovo di Hernandez. L’obiettivo dei rossoneri è quello di provare a chiudere il tutto prima del calciomercato estivo. Senza prolungamento, l’addio sembra essere assolutamente scontato visto il rischio di perderlo a zero nel 2026.