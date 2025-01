Mercato Milan, occhi sul difensore: si tratta di un classe 2006!

Si entra nella fase clou del calciomercato, con Conceicao in panchina ora gli obiettivi cambiano e il Milan è pronto a investire per lui.

Fresco vincitore della semifinale contro la Juventus il Milan di Conceicao alla prima del 2025 non soddisfa appieno dal punto di vista del gioco ma arriva comunque a conquistare una vittoria anche se ritenuta un po’ fortunosa. Difatti prima un rigore e poi una gentil concessione di Di Gregorio e della sua difesa portano il Milan a giocarsi la tredicesima finale di Supercoppa Italiana della prorpia storia. Sarà quindi derby, attesissimo, il 6 gennaio a Riyadh per la conquista della coppa.

La dirigenza inizia a sondare il terreno per nuovi colpi

Nel corso di questo mese sarà aperta la finestra invernale di calciomercato e il Milan è pronto a sondare il terreno per nuovi volti da aggregare alla propria squadra che ora forse pecca in lunghezza. Ci saranno però da fare anche dei sacrifici, che potrebbero permettere al club di reinvestire sul mercato.

Con Sergio Conceicao in panchina le carte in tavola cambiano e cambiano rispetto alle scelte di Fonseca. Due visioni diverse e chi era ritenuto cedibile da Fonseca non lo è per l’ex tecnico del Porto – vedi Tomori e, al contrario Musah – che ha desideri diversi.

Ora si inizia a sondare il terreno per acquistare nuovi giocatori e sicuramente il centrocampo e la difesa meritano un occhio di riguardo per allungare la rosa e non solo: per dare magari anche più qualità. Ibrahimovic e Co. hanno quindi messo sul loro taccuino il nome di un giocatore che viene dal Borussia Dortmund ed è un giovanissimo: Almugera Kabar.

Mercato Milan, in difesa si punta al classe 2006!

Si parte dalla difesa con i nuovi acquisti?. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio il Milan sul proprio taccuino segna il nome di Almugera Kabar. Si tratta di un classe 2006 che gioca in Bundesliga, al Borussia Dortmund. Al club tedesco Almugera ci è cresciuto fin dalle giovanili e si tratta di un terzino sinistro.

Si parla dunque di un vice-Theo. In quel ruolo però c’è già Jimenez a sostituire il francese, lo spagnolo però come abbiamo visto nelle ultime gare è pronto per giocare anche più avanti al posto di Leao. Dunque il nazionale tedesco che è nel mirino del Milan e che spicca per doti fisiche potrebbe essere una buona opzione dato anche il suo costo molto basso. La scelta del Milan potrebbe essere quindi quella di puntare sui giovani senza spendere cifre esorbitanti per loro.