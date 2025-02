Il piccolo rimpianto in casa Milan dopo il match di Empoli

Una vittoria comunque convincente e che fa riflettere molto in casa rossonera. Forse il Milan poteva fare meglio davvero.

Si erano avuti i sentori nella vittoria in Coppa Italia contro la Roma, poi lo abbiamo visto anche quest’oggi contro l’Empoli. Questa versione del Milan piace eccome, una squadra sfrontata e dotata di grande talento, un club che non ha paura di attaccare e lo abbiamo visto quando – nonostante l’inferiorità numerica – il Milan è rimasto in attacco con Reijnders, Leao, Pulisic, Joao Felix e Gimenez in contemporanea sul campo da gioco. Una dimostrazione di forza molto importante.

Che bel Milan, una prestazione che parla chiaro

Le giocate di Joao Felix tra il match con la Roma e l’Empoli, il talento portoghese talvolta sbaglia qualcosa ma ha gran talento e salta l’uomo con grande facilità. Sul cucchiaio oggi ha forse peccato di presunzione ma il talento è davvero importante e probabilmente anche per questo in casa rossonera si studia la formula per farlo restare anche nella prossima stagione.

Poi Santiago Gimenez, il grande colpo della sessione invernale di calciomercato. Oltre 30 milioni di euro più bonus, subito l’assist contro la Roma e ora il primo gol in maglia rossonera ed ora i tifosi si coccolano il bomber messicano, quello che scomoda paragoni importanti e che sembra essere già decisivo. Il Milan rincorre Juve, Lazio e Fiorentina per la Champions ma allo stesso tempo c’è un grosso pensiero tra i tifosi rossoneri.

Un rimpianto netto tra la dirigenza e i tifosi del Milan

Walker, Joao Felix e Gimenez più gli acquisti di Bondo e Sottil per completare un mercato sontuoso in quel di Gennaio con il Milan che sfida le concorrenti per la Champions. Una squadra ricca di talento e soluzioni e in molti sui social in queste ore si sono posti una domanda e ovvero dove poteva arrivare questa squadra, partendo cosi a inizio stagione.

Gimenez al posto di Morata, Joao Felix al posto di Okafor e soprattutto Conceicao al posto di Fonseca con il tecnico rossonero che sembra aver svoltato la stagione del Milan, a partire dalla vittoria in supercoppa italiana. Una squadra di grande talento e allo stesso tempo un club che non sembra inferiore a Napoli, Inter e Atalanta, squadre molto più avanti in classifica.

Milan, un errore da non ripetere più

Parlare ora ovviamente è scomodo ma il Milan di oggi sembra una squadra ricca di talento, una squadra che può lasciare Leao e Pulisic in panchina senza clamorosi rimpianti e un club con un tasso tecnico incredibile. Insomma il Milan ora pensa alla corsa Champions ma poteva pensare a ben altro.