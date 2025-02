Il PSG scarica Donnarumma: fatta per il portiere, torna in Serie A

Gianluigi Donnarumma, alla fine, potrebbe far rientro in Serie A dopo esser stato letteralmente scaricato dal PSG.

Il percorso di rivoluzione che i parigini hanno cominciato, sin da quando hanno scelto di non dipendere più dai singoli se si considera il tentativo fatto con Neymar e Messi, per poi cedere anche Mbappè senza rinnovo, si vive nella stessa situazione con Donnarumma, ma non gratuitamente questa volta.

Perché, per quanto riguarda i sopracitati, il PSG ha perso montagne di milioni. Donnarumma arrivò, proprio dal Milan, a costo zero. E seppur non sia con un enorme plusvalenza, sarà comunque plusvalenza importante quella che vede Donnarumma in uscita e con destinazione possibile in Serie A. Dall’estero e precisamente dalla Francia, è stato annunciato il colpo. È fatta per il portiere, con l’ex “enfant prodige” italiano del Milan che viene spinto dunque al ritorno in Italia.

Calciomercato, riecco Donnarumma in Serie A: silurato dal PSG

Mandato via dal PSG o comunque glielo hanno fatto capire dopo il doppio investimento in Francia, su due portieri diversi. Donnarumma saluterà, il PSG ha comprato sia Safonov nella passata stagione, sia il nuovo portiere in questo mercato invernale.

Nel nome di Lucas Chevalier e per circa 40 milioni di euro, il nuovo portiere del Paris Saint-Germain con Donnarumma che, senza volontà di rinnovo, sarà messo alle porte.

Fuori dal progetto PSG e con la possibilità di venderlo con lo sconto, secondo quanto svelano i media francesi e con le volontà che lo stesso Donnarumma avrebbe palesato circa le sue volontà di tornare a giocare in Serie A, per riavvicinarsi alla sua Milano e alla sua Castellammare di Stabia.

Via senza rinnovo: Donnarumma lascerà il PSG, che ha preso già il sostituto

Il capitano della Nazionale, nonché ex Milan, sarebbe pronto al ritorno in Serie A. Colpo di scena dalla Francia, col PSG che ha già preso il suo sostituto e sarà infatti nella coppia Safonov-Chevalier il domani tra i pali dei parigini. Il contratto di Donnarumma non sarà rinnovato, con la società parigina che vorrebbe evitare di arrivare al 30 giugno 2026 per poi perderlo a zero, come già successo con Mbappè. A cifre scontate, infatti, si apre così la possibilità del ritorno in Serie A per Gigio Donnarumma.

Ultime su Donnarumma: la destinazione in Serie A

Sono soltanto due le ipotesi per Gigio Donnarumma in Italia ed entrambe riguardano una rivale del Milan. Si tratta infatti dell’Inter o del Napoli, con la seconda tra le due che dovrà prima valutare cosa fare con Alex Meret e se rinnovare o meno il suo contratto. Il Napoli conta, eventualmente, sullo sconto. In pole però c’è l’Inter che, per 30-40 milioni potrebbe aggiudicarsi l’ex portiere del Milan.