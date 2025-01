Donnarumma di nuovo in Serie A: è pronto a tagliarsi pure lo stipendio

A dir poco clamorosa la notizia sul ritorno in Serie A che vede Gigio Donnarumma di nuovo in Italia, da rivale del Milan.

I fischi che si porta dietro anche quando gioca in Nazionale a San Siro, Gigio Donnarumma, tanto vale che se li vive anche da rivale già che c’è, penserà l’ex portiere del Milan. Succederà ancora probabilmente quando la San Siro rossonera se lo ritroverà contro, da portiere di un club rivale per la lotta al titolo, che sarà quando vivrà la sua esperienza non appena tornerà in Serie A.

Questa mattina, uno dei principali quotidiani italiani, ha svelato le volontà dello stesso portiere della Nazionale che, tornando in Serie A, andrebbe a giocare per uno dei club che ha in rosa diversi dei suoi compagni della Nazionale.

Calciomercato: Donnarumma pronto a tornare in Serie A

“Donnarumma chiama”, scrivono su Tuttosport, in merito a quella che è l’operazione che diventa possibile in Serie A. Perché, a quanto pare, l’unico ostacolo ad oggi sarebbe rappresentato soltanto da uno stipendio sul quale c’è la possibilità di discuterne.

Chiaramente non per una manciata di milioni, ma rispetto a quanto percepisce al Paris Saint-Germain c’è il bisogno di un netto taglio allo stipendio per quello che si può comunque considerare uno dei migliori portieri al mondo per quello che è il valore dell’estremo difensore della Nazionale azzurra.

Le volontà di Donnarumma sarebbero quelle di tornare in Serie A e per farlo, lo stesso Gigio, dovrà accontentarsi di un ingaggio completamente diverso da quello che percepisce a Parigi. Dalla Torre Eiffel al Duomo, di nuovo in Serie A, nella destinazione che riguarda l’ex portiere rossonero. A piazzare il colpo Donnarumma, infatti, potrebbe essere l’Inter.

La destinazione italiana di Donnarumma: disposto a tagliarsi lo stipendio

Disposto a tagliarsi lo stipendio, è l’unica opzione se vorrà giocare di nuovo in Italia. Niente Milan, il ritorno a Milano però è possibile con la destinazione all’Inter per Donnarumma. Per giocare di nuovo in Italia sarebbe disposto a ridurre il suo attuale stipendio, con la possibilità che viene fuori per Gigio anche di andare in scadenza, con il contratto che gli scade il 30 giugno 2026. L’Inter, dal canto proprio, starebbe valutando se compiere o meno l’operazione anzitempo, senza attendere la scadenza.

Ultime su Donnarumma: non solo l’Inter, un’altra squadra su di lui

Massima attenzione perché il “tradimento” al Milan di Donnarumma potrebbe sì consumarsi, ma non per il ritorno all’Inter, se si considera anche la possibilità del Napoli di piazzare il colpo Donnarumma in porta. I contatti col PSG per Kvaratskhelia legano sempre di più il Napoli al club parigino, per quello che è il rapporto tra Al-Khelaifi e De Laurentiis, tanto da poter ricevere l’eventuale “sconto” su Gigio Donnarumma, facendo leva sul portiere e le sue volontà di avvicinarsi quanto più possibile alla sua Castellammare di Stabia. Non è da escludere, infatti, l’opzione Napoli. E anche in questo caso, con uno stipendio che non va oltre i 6-7 milioni di euro a stagione.