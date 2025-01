Kvara al PSG cambia il futuro del Milan: la notizia dall’estero

La notizia del giorno è legata al trasferimenti di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, con conseguenze che riguarderanno anche il Milan.

Sono diverse infatti le ipotesi sulla batteria di calciatori che, sul lato mancino e sul lato offensivo, rientravano tra le idee di calciomercato del Paris Saint-Germain e non solo.

Tra queste infatti ci sono quelle che legano anche il Milan alle voci su Rashford e non solo, che cambiano radicalmente adesso perché è proprio dall’Inghilterra che ai microfoni di Transfer Talk Podcast di Sky Sport Premier League, che prende voce il giornalista Andy Mitten su tale questioni. Ci sono delle conseguenze sul calciomercato internazionale che vedono coinvolto il giocatore in uscita dal Paris Saint-Germain – farà spazio proprio a Kvara – e il calciomercato che si lega tra Premier League, Ligue 1 e Serie A.

Calciomercato: Kvara al PSG cambia il domani del Milan

L’assenza dal Napoli di Kvaratskhelia, cambierà il calciomercato del Milan considerando il bisogno da parte del Napoli di andare su un nuovo esterno, per sostituire il georgiano. E con il Paris Saint-Germain coinvolto su tale vicenda, ecco che viene fuori una “porta girevole” sul calciomercato a gennaio.

Ai rossoneri piace Rashford, esterno britannico che può finire appunto al Milan, ma occhio adesso alla possibilità del Napoli di prenderlo attraverso le cifre incassate per Kvaratskhelia, nell’immediato.

La concorrenza per Rashford vede adesso protagonista anche il Napoli, con Randal Kolo Muani che pure si allontana sia dal Milan che dalla Juventus, considerando la possibilità al Manchester United, per il francese. Dunque, per “colpa” del Napoli e del PSG, il Milan potrebbe ritrovarsi a mani vuote, ma con “stretto” a sé Rafael Leao che non rientrerebbe più, a quel punto, tra le idee del club parigino, avendo fatto all-in sul georgiano.

Ultime Milan: cosa succede con il PSG

Il Paris Saint-Germain, che andrebbe diretto su Kvaratskhelia già a gennaio, si priverebbe sia di Kolo Muani che si Marco Asensio. Entrambi i giocatori sono nelle idee dei rossoneri, contando ovviamente Rashford come principale obiettivo dei rossoneri. Ma la separazione dai Red Devils non è detto che porti poi ai diavoli rossoneri, per Marcus Rashford. Perché il PSG, facendo incassare i circa 90 milioni di euro, stenderebbe un tappeto rosso al Napoli per finalizzare l’operazione alle cifre che chiede il Manchester United per portare l’inglese in Serie A.

Ultime Milan: idea “alla Thuram” per il 2026

Resta viva l’opzione per Kolo Muani, che piace anche al Manchester United, per il Milan. Il centravanti in uscita dal PSG è un calciatore che ricorda per certi versi Thuram dell’Inter, anche se le qualità ad oggi sono totalmente diverse. Il francese può giocare sia da esterno che da punta e potrebbe fare al caso del Milan che, nel 2025/2026, si separerà sia da Abraham che da Okafor, con quest’ultimo che può finire al Lipsia.