Milan-Rashford sempre più vicini: la notizia dell’ultim’ora può far decollare la trattativa

Il Milan e Marcus Rashford sembrano sempre più vicini. La notizia dell’ultim’ora conferma che è sempre più probabile un trasferimento dell’inglese a Milano.

Archiviata nel migliore dei modi la Supercoppa Italiana, per il Milan è già tempo di pensare al domani. Il ritmo a rilento tenuto nel girone d’andata impone un’inversione di tendenza immediata, che i rossoneri dovranno avviare già dall’anticipo della 20esima giornata di sabato sera contro il Cagliari. Occasione, per i sostenitori del Diavolo, di riabbracciare gli eroi di Riyadh e ammirare il trofeo vinto nella notte dell'”Al-Awwal Park” a discapito dei “cugini” dell’Inter.

Milan, è tempo di programmare il futuro: occhi sullo sviluppo della situazione Rashford

Il focus di Conceiçao non sarà tuttavia solo sul campo in queste settimane. Da qui fino a inizio febbraio ci sarà tempo e modo di parlare con la società per definire i piani per il mercato di gennaio, in cui inevitabilmente il Milan dovrà muoversi per migliorare quello che ancora manca ad una squadra che, Supercoppa a parte, si trova all’ottavo posto. Il grande sogno della sessione in corso è Marcus Rashford. Rumors odierni parlano di un incontro tra l’agente e il club. Ma anche un’altra recente indiscrezione avvicina l’inglese al Diavolo.

Come riportato da Patrick Berger di Sky Sport DE, il Borussia Dortmund, tra i club maggiormente interessati all’attaccante del Manchester United, non appare intenzionato ad affondare il colpo almeno per la finestra invernale. Si defila quindi la società tedesca nella corsa che porta al classe 1997, ai ferri corti con il nuovo allenatore dei Red Devils Ruben Amorim, in quanto la richiesta degli inglesi per Rashford supererebbe le possibilità di spesa. Ciò avvantaggerebbe il Milan, che quindi attualmente sembra in pole.

Milan, il Borussia Dortmund si fa da parte per Rashford: strada spianata per Ibrahimovic

Nei giorni scorsi si era parlato anche di un corteggiamento da parte del Galatasaray. Tuttavia, a pesare è la volontà del numero 10 dello United, intenzionato a rimanere in uno dei top cinque campionati d’Europa. Con il fratello-agente al momento a Milano, si alzano vertiginosamente le possibilità di un clamoroso trasferimento in rossonero di Rashford.

Un innesto che sarebbe gradito e non poco a Conceiçao, il quale avrebbe esplicitamente richiesto ad Ibrahimovic un attaccante centrale ma capace anche di traslare sulla fascia e dare quell’imprevedibilità in più al Diavolo, magari su un binario già infuocato dalle sgroppate della Theao.