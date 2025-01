Milan-Rashford, un sogno che si avvera: cosa serve per chiudere

Diventa sempre più concreta in casa Milan la pazza idea che porta il nome di Marcus Rashford. Cosa serve per portare il fuoriclasse inglese in rossonero.

Il 2025 da poco iniziato sembra aver già cancellato tutte le delusioni del 2024 in casa Milan. I tifosi rossoneri stanno vedendo una squadra tutta nuova, capace di vincere in modo folle due big match come quelli contro Inter e Juventus, mettendo in bacheca la Supercoppa Italiana. Al momento la scelta di puntare su Sergio Conceiçao sembra essere decisamente azzeccata, ma la svolta non è avvenuta solo in panchina.

Il club rossonero avrebbe, infatti, schiacciato il piede sull’acceleratore anche in chiave mercato. Da giorni circolano nomi che stanno letteralmente facendo ribollire la piazza rossonera. Non si tratterebbe di semplici sogni di mercato, ma di piste – seppur complesse – abbastanza percorribili. Nelle ultime ore nella testa dei tifosi rimbomba solo un nome: quello di Marcus Rashford.

Il Milan ci crede davvero per Rashford: contatti con gli agenti

Da diverso tempo il fenomeno inglese è finito vittima della polveriera Manchester United, tanto da essere finito ai margini del progetto del nuovo tecnico Ruben Amorin. L’idea sarebbe quella di lasciare i Red Devils già a gennaio e per il Milan sarebbe più di una semplice idea. Secondo quanto riportato da The Athletic ci sarebbero addirittura già stati dei contatti tra il suo agente e i rossoneri.

In queste ore l’agente e fratello del classe ’97 è in Italia, con la trattativa che potrebbe accendersi. Il Man United avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto, ma è chiaro che il Milan spera che gli inglesi possano contribuire a parte dell’ingaggio. Al momento il principale avversario è il Borussia Dortmund, ma lo status del Diavolo potrebbe avere la meglio. Per vincere la sfida, però, servirà anche qualcos’altro.

Milan, vendi Okafor e prendi Rashford: il piano del club

Anche il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa. Secondo il quotidiano per affondare il colpo su Rashford servirà prima piazzare Noah Okafor. Lo svizzero può essere il sacrificato dal club rossonero, che da giorni starebbe provando a raggiungere un accordo con il Lipsia.

Anche in questo caso si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto, con i tedeschi che potrebbero pagare una cifra di circa 15 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Se la trattativa dovesse andare in porto, allora anche la pista Rashford si surriscalderebbe. Intanto i tifosi sognano in grande in un 2025 al momento praticamente perfetto.