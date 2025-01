Rivoluzione Milan, Ibra pronto ad accontentare Conceiçao: quanti colpi in arrivo!

Dopo il trionfo in Supercoppa, si pensa al calciomercato. Zlatan Ibrahimovic è pronto ad accontentare Conceiçao con vari colpi in entrata nelle settimane a venire.

È già il Milan di Sergio Conceiçao. Chi l’avrebbe mai detto che, in meno di una settimana e in una situazione ambientale complicatissima, il tecnico sarebbe riuscito a battere nell’ordine Juventus e Inter riuscendo a sollevare la Supercoppa Italiana? Il portoghese non poteva iniziare meglio e ora guarda con fiducia al futuro, forte di una squadra che finalmente sembra remare dalla stessa parte e i singoli che sono tornati a brillare, specialmente i leader dello spogliatoio.

Milan, è già Conceiçao-mania: regali di mercato in arrivo per il portoghese

Il volo di rientro da Riyadh è stato uno dei più dolci degli ultimi anni per Leao e compagni, che hanno festeggiato fino a tarda notte per un trionfo inaspettato. E chissà se, tra un sigaro e un palo, Conceiçao avrà avuto modo di parlare di mercato con i vertici societari presenti in Arabia Saudita. Sicuramente un debutto così merita almeno un “regalo” dal mercato per l’ex Porto, che vuole un Diavolo sempre più suo. In primis Zlatan Ibrahimovic sembra favorevole ad esaudire le richieste del timoniere.

Secondo quanto recitato da calciomercato.com, il mirino di Conceiçao sarebbe puntato ad un calciatore offensivo, capace di agire da prima punta ma anche di allargarsi per creare scompiglio sulla fascia. Il nome più altisonante sarebbe Marcus Rashford, su cui hanno già messo gli occhi anche Borussia Dortmund e Galatasaray. La pista che porta all’inglese potrebbe intensificarsi qualora Noah Okafor venisse ceduto direzione Lipsia.

Milan, non solo Rashford: le richieste di Conceiçao alla società

Piano alternativo sarebbe una vecchia conoscenza tanto gradita a Sergio Conceiçao, già allenatore del calciatore incriminato. Nel taccuino della dirigenza rossonera figura anche Pepe, esterno brasiliano allenato dall’allenatore milanista dal 2021 al 2024. Un’idea che potrebbe tramutarsi in qualcosa di più qualora il tecnico chiedesse di accelerare la trattativa.

Ma il reparto avanzato non è il solo da puntellare. Probabile che a gennaio venga operato qualcosa anche a centrocampo. Sebbene l’obiettivo primario di Conceiçao sia rilanciare Loftus-Cheek, nettamente in ombra nel corso della gestione Fonseca, rimane viva la pista Warren Bondo del Monza, che gradirebbe eccome un trasferimento a Milano. Il francese non è l’unico profilo seguito in via Aldo Rossi, dove si farà tutto per accontentare un uomo il cui impatto sulla panchina rossonera è stato devastante.