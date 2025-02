Indiscrezione su Conte al Milan: si chiudono subito 2 affari

Antonio Conte torna a essere accostato alla panchina del Milan: con l’arrivo dell’allenatore pugliese, si chiuderebbero subito due affari

Il Milan torna a essere incostante. Proprio quando i rossoneri erano tornati ad avere la continuità auspicata sul campo, sono stati eliminati dai playoff di Champions League per mano del Feyenoord e hanno visto ancora allontanarsi il quarto posto, vista la vittoria della Juventus e il pareggio della Lazio, contestuale alla sconfitta del Diavolo contro il Torino.

Ora bisogna cambiare marcia, ma le critiche per Sergio Conceicao sono sempre più pesanti, un po’ per la gestione del gruppo un po’ per alcune scelte che proprio non sono piaciute a diversi tifosi e addetti ai lavori. C’è chi è convinto che difficilmente il portoghese sarà l’allenatore anche nella prossima stagione e si parla già del sostituto.

Gelo tra Conte e De Laurentiis: può inserirsi il Milan

La situazione in casa Milan si intreccia inevitabilmente con quella del Napoli, diversi chilometri più a sud. I partenopei sono inciampati in una serie di risultati negativi nel mese di febbraio che gli hanno fatto perdere la testa della classifica. Ma il problema sarebbe più profondo perché, secondo quanto riporta ‘Il Giorno’, ci sarebbe il gelo tra Conte e De Laurentiis.

Il motivo sarebbe la gestione del calciomercato da parte del presidente dei partenopei, che ha ceduto Kvaratskhelia senza averlo sostituito adeguatamente – è arrivato solo Okafor dopo aver trattato diversi calciatori. Secondo il noto quotidiano, il divorzio dal tecnico sarebbe probabile a fine stagione.

Tra le squadre in cui Conte potrebbe proseguire la sua carriera ci sarebbero Juve, Roma, diverse piste estere e proprio il Milan. Se n’era già parlato parecchio la primavera di un anno fa, ma poi la dirigenza ha scelto di chiudere Fonseca.

Le due operazioni necessarie dopo il cambio in panchina

Andiamo oltre e se Conte stavolta dovesse atterrare a Milano, due affari sarebbero assolutamente fondamentali per il suo percorso nel capoluogo lombardo. Innanzitutto, il tecnico pugliese spingerebbe ancora di più per l’arrivo di Samuele Ricci, centrocampista che piace tantissimo alla società e potrebbe chiudere un centrocampo a tre di alto livello con Fofana e Reijnders.

Nell’ottica di un possibile 4-3-3, a lasciare il Milan potrebbe essere almeno uno dei quattro tenori davanti. È probabile, quindi, che Joao Felix tornerebbe al Chelsea, soprattutto se non dovesse essere centrata la qualificazione alla prossima Champions League.