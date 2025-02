Ultima spiaggia per Conceicao, il Milan ha deciso: può accadere questo!

Il Milan non sta vivendo una buona stagione e tutto sembra girare storto. Ora Sergio Conceicao sembra essere già all’ultima spiaggia.

La sconfitta col Torino di ieri sera ha gettato nello sconforto il mondo rossonero. Più che altro sono le modalità con cui arrivano queste sconfitte che non lasciano in pace i tifosi a casa. Sergio Conceicao non ha trovato una quadra per la sua rosa e le immagini del sigaro fumato e ballato dopo la vittoria della Supercoppa Italiana sono già lontane anni luce da ciò che oggi lascia trasparire il Milan e il suo tecnico. Se dopo l’esonero di Fonseca con l’ex Porto sembrava esseri giunti finalmente all’inizio di un nuovo percorso la sconfitta di ieri sera, più tante altre, gettano nello sconforto i più. Adesso sembra esserci l’ultima spiaggia per Conceicao con la dirigenza che ha già deciso questo.

Milan, prossimi incontri decisivi

I rossoneri nei prossimi due mesi avranno tanti incontri, soprattutto tanti incontri decisivi. L’obiettivo del club è raggiungere la qualificazione in Champions League, ma così le cose si fanno solamente più difficili.

I prossimi otto incontri del Milan saranno più che cruciali perché di questi otto ben cinque hanno le sembianze di scontri diretti, da vincere, o almeno da non lasciare per strada senza nemmeno un punto. Sono Bologna, Lazio, Napoli, Fiorentina e Atalanta le squadre incriminate che affronteranno il Milan.

In queste gare la squadra dovrà necessariamente dare qualche segnale positivo o almeno di risveglio altrimenti la dirigenza ha già deciso che questi saranno già gli ultimi atti di Conceicao al Milan.

Siamo già vicini al discorso esonero?

Parlare di esoneri non è mai divertente o piacevole, ma il Milan a quanto pare non si pone problemi nel realizzarli. Dopo l’esonero di Fonseca in questa stagione anche Conceicao potrebbe essere subito bollato.

A riportare l’indiscrezione è Repubblica che afferma che la gara con il Bologna di giovedì 27 è già decisiva per il futuro di Conceicao. Così, in modo prematuro, anche la corsa dell’ex Porto al Milan potrebbe finire anzitempo.

Di certo le scelte del Milan e della sua dirigenza in questa stagione sono alquanto discutbili dato che non riescono a trovare pace con sé stessi e con il resto degli organi all’interno della società. Bisognerà capire se questa voce sia realtà, di certo un’altra sconfitta del Milan col Bologna non gioverebbe proprio a nessuno.