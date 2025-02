Infortunio prima del Feyenoord: si allungano i tempi, quando torna

È costretto a saltare anche il big match di Champions League, a causa del suo infortunio, il calciatore del Milan.

I rossoneri, nel corso di questa settimana, affrontano quello che è il match probabilmente più importante della stagione perché sono i play-off da dentro o fuori dopo il mercato importante messo in piedi nella sessione di riparazione, quando il Milan stesso ha dovuto eccome “riparare” i danni della scorsa estate.

È infatti arrivato Santiago Gimenez, proprio l’ex Feyenoord che, assieme agli altri che erano già al Milan, così come i nuovi acquisti, stanno lavorando anche nel giorno di vigilia per la gara in Champions League contro gli olandesi. Quasi tutti però, ad eccezione di chi deve ancora fare i conti con il suo infortunio. Tant’è che, come fanno sapere a poche ore dalla sfida dei play-off, da La Gazzetta dello Sport, non ci sarà. Conceicao dovrà guardare altrove, con i tempi che si allungano.

Infortunio e tegola: altra assenza in Champions, la notizia

A riportare le ultime notizie degli allenamenti a Casa Milan è la rosea dunque, che ha svelato le ultime da Milanello, dove continua l’assenza dal gruppo squadra di uno dei titolarissimi che, ad eccezione di qualche minuto in Supercoppa italiana contro l’Inter di ormai più di un mese fa, non si vede più in campo.

L’infortunio ha completamente cambiato la sua stagione, considerando il lungo stop che non gli permetterà di scendere in campo neppure per la sfida di Champions League.

Si tratta di Loftus-Cheek, che ha costretto Conceicao a vedere Reijnders, anche se con successo, in una posizione più offensiva. Ma è chiaro che, il livello tecnico importante di Loftus-Cheek resta fondamentale per i rossoneri che ancora non possono contare sul suo contributo, a causa dell’infortunio stesso che vedrà ancora la sua assenza, in Champions.

Non convocato per Feyenoord-Milan: le condizioni del giocatore

Deve ancora fare i conti con il suo infortunio, il centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek. L’ex Chelsea ancora non è al meglio e lavora in una tabella personalizzata quando scende in campo a Milanello. Non è certo il suo rientro neppure nel week-end e, ciò che è certo, è che non ci sarà contro il Feyenoord.

Ultime Milan: quando torna Loftus-Cheek, i tempi di recupero

Potrebbe saltare pure la sfida con l’Hellas Verona del week-end, Ruben Loftus-Cheek, a causa dell’infortunio che ancora lo tormenta. Si tratta di un problema che non è riuscito ancora a smaltire e spera il Milan di poter contare quantomeno su una sua convocazione contro gli scaligeri, per puntare poi su di lui in vista del match di ritorno, a San Siro, contro gli olandesi.